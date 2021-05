„Velice správně a především rychle vyhodnotili situaci na místě požáru. Jejich prioritou po příjezdu na místo bylo pomoci lidem dostat se ven z ubytovny, dokud se požár ještě více nerozšíří. Projevili tak osobní statečnost, odvahu a neváhali s nasazením vlastního života vstoupit do hořící budovy a ze silně zakouřených prostor postupně evakuovat ubytované osoby, včetně dětí,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Událost se odehrála v neděli 2. května: Hodinu před půlnocí bylo na tísńovou linku oznámeno, že v ubytovně v Pelhřimově na ulici Pražská vypukl požár. „Z oznámení vyplývalo, že na ubytovně jsou v bytech ubytované osoby, které se nemůžou dostat ven z hořící budovy. Mezi ubytovanými osobami se měly nacházet i nezletilé děti,“ připomněla začátek události Dana Čírtková.

K místu požáru byla vyslána motorizovaná hlídka z pelhřimovského obvodního oddělení. Spolu s Tomášem Marešem a Martinem Musilem vyjel i i psovod Stanislav Kraus. Policisté byli na místě požáru do tří minut od oznámení. „Již při příjezdu k ubytovně bylo přes okno zřetelně vidět, že hoří v bytové jednotce v přízemí budovy směrem do ulice U Stínadel,“ pokračovala Dana Čírtková.

Do zakouřených prostor

Hustý dým se valil ze všech oken ubytovny. Tomáš Mareš následně požádal operačního důstojníka o posily. Martin Musil zatím vzal přenosný práškový hasicí přístroj ze služebního vozidla a společně se Stanislavem Krausem se vydali hlavním vchodem ubytovny do jejích zakouřených vnitřních prostor. Tam začali s evakuací ubytovaných. „Ve stejnou dobu se Tomáš Mareš vydal k oknu ubytovny směřující do ulice Pražská, kde pomáhal evakuovat osoby oknem z vnitřních prostor ubytovny do bezpečného prostoru,“ informovala Dana Čírtková.

Na místo požáru se dostavila hlídka Dopravního inspektorátu Pelhřimov. Veronika Hejsková a Tomáš Větrovský. Policistka zřídila prostor pro evakuované osoby poblíž hořícího domu v ulici Pražská. Tam začala evakuované osoby shromažďovat a evidovat.

„V té době do vnitřních prostor zasažené ubytovny oknem z ulice Pražská vstoupili Tomáš Mareš a Tomáš Větrovský, kteří se uvnitř přízemí ubytovny spojili s Martinem Musilem a Stanislavem Krausem. Opětovně propátrali prostory přízemních bytových jednotek s negativním výsledkem. V přízemí k bytu číslo 2 a 3 se zasahující policisté už nedostali, jelikož tyto prostory byly velmi silně zakouřené a zevnitř šlehaly plameny,“ popsala policejní mluvčí.

Čtyři policisté se proto vydali nahoru do prvního patra ubytovny. I to bylo silně zakouřené. Odtamtud evakuovali další ubytované osoby. „Následně se na místo události dostavili profesionální hasiči a policisté předali veliteli zásahu prvotní informace, že je ohněm zasažen nejspíš jeden pokoj situovaný směrem do ulice U Stínadel, ke kterému se nebylo bez dýchací techniky možné dostat. Z tohoto důvodu by bylo z jejich strany zapotřebí zkontrolovat pokoje v jeho blízkosti. Dále, že jsou zbylé prostory ubytovny silně zakouřené, a že by se v hořící ubytovně dle zjištěných informací mohlo nacházet ještě pět osob,“ vyjádřila se Dana Čírtková.

Do nemocnice

Do vyhledávání osob v hořící ubytovně se pustili hasiči, kteří zároveň zahájili hasební práce. Uvnitř ubytovny nalezli v přízemí ubytovny v pokoji číslo dvě další osobu a v zakouřené chodbě ji předali policistům Tomáši Větrovskému a Stanislavu Krausovi. Ti ji s pomoci dalších hasičů z ubytovny vyvedli ven a předali zasahujícím záchranářům.

„Poté hasiči společně s Tomášem Marešem, Tomášem Větrovským a Martinem Musilem vyvedli ze sklepního bytu dalšího muže na shromažďovací stanoviště. Celkem sedm osob z hořícího domu muselo být ošetřeno v nemocnici, z toho ve čtyřech případech se jednalo o děti,“ připomněla Dana Čírtková s tím, že policisté evakuovali z hořící ubytovny celkem čtrnáct osob, včetně šesti dětí.

Všech pět policistů - Tomáše Mareše, Martina Musila, Stanislava Krause, Tomáše Větrovského a Veroniku Hejskovou přijal dnes krajský policejní ředitel Miloš Trojánek, aby ocenil jejich profesionální zákrok a předal jim odměnu a skleněnou plaketu za projevení odvahy a osobní statečnosti. „Hluboce před vámi smekám. Byli jste na místě jako první a i když jste neměli k dispozici žádné speciální ochranné prostředky, přesto jste nezaváhali a rozhodli se vstoupit do zakouřeného objektu s cílem pomoci ven lidem, kteří byli uvnitř. V daný okamžik jste dokázali správně se rozhodnout a neváhali jste pomoci,“ vyjádřil se Miloš Trojánek.

„Velice oceňuji, že v daný okamžik bylo vaše rozhodnutí rychlé a zásadní, protože byla noc a většina lidí na ubytovně už spala. Uvnitř mohla situace s požárem rychle vygradovat. Lidé by bez vaší pomoci zřejmě neměli tak rychle šanci budovu včas opustit,“ dodal.