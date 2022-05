Je to několik metrů hluboká kamenná studna zakrytá silným sklem, po němž lze chodit. Konstrukce studny vynikne i díky vnitřnímu osvětlení. „Před starou budovou byla historicky studna, jejíž pramen pravidelně zaplavoval původní sklepy. Přemýšleli jsme, jak studnu využít. Po nutném odvodnění kvůli základům nás napadlo ji zakomponovat do interiéru restaurace. Po překonání několika technických problémů se to nakonec povedlo,“ pochválila starostka Vilémova Lenka Homolková.

Místní si na otevření restaurace museli počkat přesně pět let. Restaurace otvírá poprvé v pátek 29. dubna v jedenáct hodin dopoledne. Duben je navíc pro toto místo víc než symbolický. Bourání původní budovy, jejíž součástí byly byty, velký sál, kino i pivnice zvaná Velká hospoda, totiž začalo v dubnu 2016. Výstavba nového domu se datuje na duben 2017. Stavebně byla sice dokončena v červnu 2021 a zkolaudována letos v lednu. Otevření restaurace stihnou ještě v dubnu.

Šestice zájemců

„Samozřejmě jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat a co vše bude restaurace nabízet. V dnešní době není jednoduché ve službách podnikat. Zvlášť v pohostinství a na vesnici. Takže zároveň přeji provozovatelům hodně štěstí, “ svěřil se Michal Kaiser z Vilémova.

Jak šel čas:



Historická budova Velké hospody byla zbourána v roce 2016.



Nová budova takzvaného obecního domu se začala stavět v dubnu 2017.



Projekt dostala na starost firma Design Chotěboř.



Výstavbu prováděla firma Atos Ledeč nad Sázavou.



Stavebně (kromě ordinací lékařů) byla hotová v červnu 2021.



Zkolaudováná byla v lednu 2022.



Celkové investice se dosud vyšplhaly na cca 31,5 milionu korun.

O provozování úplně nové restaurace, jejíž interiér kromě studny zdobí i dobové velkoformátové fotografie Vilémova, mělo šest zájemců. Radní nakonec vybrali firmu z Prahy. Smlouvu má do konce letošního roku. „Jejich vize nás nejvíce oslovila. Je to sice malý tým, ale se zajímavými zkušenostmi,“ vysvětila volbu Homolková.

Tým, který povede Martin Kolář sice ještě nikdy neprovozoval vlastní restauraci, ale zkušenosti v oboru má zajímavé. „Zabývali jsme se hlavně cateringem. Pracoval jsem v hotelu na Staroměstském náměstí v Praze a čtyři roky jsem dělal šéfcukráře pro Romana Pauluse,“ pochlubil se Kolář. Své zkušenosti chce nyní přinést na vysočinskou vesnici. Vilémov je podle něj unikátní příležitost. „Je velká výhoda že je to nové, krásně to vypadá a je to moderní. Pokud jde o zařízení kuchyně, tak to je také skvělé,“ pochválil vybavení Kolář.

Kuchyň pro něj bude ještě s kolegyní hlavním pracovištěm. Vařit chtějí pro širokou veřejnost po celý týden. Na jídelním lístku by se mělo objevovat také denní menu sestavené z tradičních českých jídel i surovin. Vyhýbat se nebudou ani moderním variacím jídel. „Hosté se mohou těšit i na cukrářské výrobky, které si budeme sami vyrábět. Na objednávku budeme dělat například i domácí pečivo včetně chleba,“ podotkl Kolář.

Kvalitní gastronomie i dobrá atmosféra

Pokud jde o pivo, kromě plzeňského je v jednání i regionální pivo z Chotěboře. Celkově má provozovatel v plánu zaujmout kvalitní gastronomií, dobrou atmosférou, příjemným kolektivem i profesionálním přístupem.

Jedinou věcí, která se jim asi nepodaří v očích konzervativních místních lidí změnit, je název hospody. „Vždycky to byla Velká hospoda, nikdo jí jinak neřekl. Název vznikl tak, že v okolí byly další dvě hospody, ale ty byly stavebně menší, takže proto Velká,“ vysvětlila Homolková.

Martin Kolář připustil, že si to uvědomuje, ale do soutěže se přihlásili se svým záměrem a jeho součástí byl i název restaurace. Ten zní: Kolovna. „Je to odvozené od mého jména, pověsti o koláři z Brněnska odkud pocházím a odkazuje to i na jednu z našich cílových skupin. Víme, že Vilémov patří do zajímavé turistické oblasti a přes léto počítáme i s touto klientelou, která se na výlety často vydávají na kolech,“ vysvětlil Kolář, který ale naznačil, že ještě není nic definitivní.