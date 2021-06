První, co řidiče na dálnici často napadne, když vidí policisty, je, zda mají radar. Ne všichni totiž jezdí povolených sto třicet. Máte radar?

V současné době nemáme, příslušné vozidlo k nám teprve dorazí. Ale měření rychlosti provádíme, vypomáhají nám v tom kolegové z oddělení silničního dohledu, což je útvar spadající pod krajské ředitelství. Ti mají radar jak v autě, tak i ruční měřiče. Rychlost se měří i u Postoloprt, kde je šedesátka.

Vy se staráte také o silnici u Postoloprt? Tam se dálnice teprve plánuje.

Naše oddělení má na starosti dálnici D7, konkrétně přibližně dvacetikilometrový úsek mezi Postoloprty a Chomutovem. K tomu část dvouproudové silnice I/7 k benzínové stanici mezi Postoloprty a Louny. Jak se budou dostavovat další úseky dálnice, přebereme i je.

Začal jsem radarem, ale měření rychlosti není to, co byste asi dělali pořád.

To určitě ne. Provádíme na dálnicí hlavně dohled. Chceme, aby nás bylo vidět. Projíždíme dálnici v označených policejních autech a často také stojíme na exitech. Když řidič vidí policisty, většinou zbystří a pokud jede rychle, zpomalí. Když naši policisté narazí na přestupek, řeší ho.

Řešíte i dopravní nehody?

Pokud se nějaká na dálnici stane, vyjíždíme k ní, ale zatím nemáme personální kapacity na to, abychom řešili agendu spojenou s vyšetřováním dopravních nehod. Na dálnici D7 se o ni zatím starají příslušné dopravní inspektoráty v Lounech a Chomutově. Jakmile nám to personální situace umožní, chceme agendu kolem dopravních nehod na našem úseku dálnice D7 přebrat.

Přineslo by to něco řidičům?

Určitě. Dopravní inspektoráty v Lounech a Chomutově jsou dost vytížené. Jedná se o velké okresy, během roku řeší přes tisíc nehod. Až začneme řešit dopravní nehody i my, věřím, že se dobu, kdy řidiči čekají u nehody na dopravku, povede zkrátit. Pokud nám to kapacitní možnosti umožní, mohli bychom řešit nehody i na částech přilehlých silnic prvních tříd.

Hovoříte o nedostatku policistů. Kolik jich na dálničním oddělení slouží?

V současné době máme dvanáct policistů, ale nováčci jsou zatím ve škole. Tabulkových míst máme 34.

To je docela velký počet.

Věřím, že se nám volná místa podaří zaplnit.

Říkám to kvůli tomu, že Policie ČR se obecně potýká s nedostatkem lidí ve výkonu služby na mnoha odděleních. Jedním z důvodů je nízké finanční ohodnocení začínajících policistů. Když vezmu konkrétně vaše oddělení, které sídlí v zóně Triangle. Když se člověk nechá zaměstnat ve vedlejších továrnách, tak si vydělá mnohem víc.

Je sice pravda, že hlavně na úplném počátku, kdy je policista nováček a ve škole, to finanční ohodnocení není vysoké, nicméně práce u nás má na druhou stranu řadu výhod. Zmíním třeba náborový příspěvek 110 tisíc korun, jistotu zaměstnání a benefit v podobě výsluhy. Vycházíme lidem vstříc se směnami, jsem přesvědčený o tom, že práce policisty je zajímavá, různorodá, určitě tedy ne jednotvárná. Někoho by mohla nalákat i technika, kterou dostaneme. Ať už jde o silné motocykly BMW nebo rychlé škody superb.

Původně dálniční oddělení mělo služebnu na vlakovém nádraží v Postoloprtech. Proč jste se na konci loňského roku přestěhovali do Triangle?

Na nádraží nyní sídlí hlídková služba policie. Pro nás to místo nebylo úplně ideální, tady v zóně Triangle jsme spokojeni. Navíc sídlíme vedle hasičů, se kterými vyjíždíme k dopravním nehodám. Jsou tu ale i další výhody.

A jak to bude v budoucnu?

Po dokončení dálnice D7 se plánuje, že pro nás by se měla postavit nová služebna u Droužkovic a starali bychom se o úsek od Loun k hranici s Německem. Druhou část dálnice by mělo na starosti oddělení Slaný. To je ale hudba budoucnosti, ve hře je i varianta, že bychom zůstali v zóně Triangle. Vzhledem k místnímu zázemí a službám si osobně myslím, že by to pro nás bylo lepší. Jsme tady spokojeni.

Staráte se jen o dálnici?

Úplně jen o dálnici ne, pokud narazíme na přestupek třeba právě v zóně Triangle, nepřehlížíme ho a řešíme.

Bavili jsme se o dopravních nehodách. Jsou na dálnici D7 na Žatecku a Chomutovsku časté?

Ani ne, od ledna jsme jich tady měli přibližně dvacet. V porovnání s jinými silnicemi je to malé číslo.

A příčina nehod?

Z velké části šlo na dálnici o střety se zvěří.

Dálnice je oplocená, jak se tam zvěř dostane?

Ploty jsou v pořádku, pokud narazíme na problém, informujeme o něm Ředitelství silnic a dálnic. Zvěř vběhne na dálnici na exitech a na jejím konci u Postoloprt. Ke střetům aut se zvěří nejčastěji dochází právě v těchto místech. Většinou se jedná o srny. Několikrát jsme řešili, že řidiči volali, že se na dálnici pohybuje zvěř. V takovém případě zastavujeme dopravu a snažíme se ji z dálnice vyhnat pryč. V plotech jsou sice branky, které umožňují lidem těleso dálnice opustit, ale zvěř tudy samozřejmě projít neumí.

Je tedy pravdou, že dálnice je bezpečnější než původní silnice?

Rozhodně. Odpadlo riziko čelních střetů. V současné době je pro nás nejrizikovějším místem konec dálnice u Postoloprt a tamní křižovatka na Rvenice. Hodně řidičů tam překračuje maximální povolenou rychlost.