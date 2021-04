Při generální opravě zůstává z tramvaje po rozebrání a odstrojení pouze holá karoserie. „Šalina se opískuje, opraví a znovu nastrojí,“ popisuje vedoucí střediska ústředních dílen Michal Herš.

V dílnách pracovníci dělají těžkou údržbu tramvají. Od středních oprav až po generální. „Interval mezi prohlídkami je dvě stě tisíc kilometrů, na střední opravu se k nám tramvaje dostanou zhruba po čtyřech letech. Na velkou po dvanácti, což je asi po šesti stech tisících kilometrech,“ oznamuje Herš.

Na rozebrání, respektive poskládání tramvají se střídá 145 dělníků. Články vozů se převáží mezi jednotlivými pracovišti na takzvané šibině.

V medláneckých dílnách ale zaměstnanci dopravního podniku neprovádí pouze údržbu vozů, montují také nové tramvaje Drak. Brněnský dopravní podnik je v tomto výjimečný. „Sestavení celého vozidla trvá asi tři a půl až čtyři měsíce. Oproti prvnímu kusu jsme výrazně zrychlili proces,“ uvádí Herš.

V dílnách nyní pracují na sestrojení Draka číslo třináct a čtrnáct. Celkem jich chtějí dostat do ulic jednačtyřicet.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

„Na jednom už kolegové zahájili zapojování elektřiny, tady zase dávají zámečníci uvnitř vozu izolaci. Zhruba tři týdny potrvá natahání veškeré kabeláže, svorkovnic a další věcí, pak už zůstává konečné nastrojení interiéru, což je operace zhruba také na tři týdny,“ poukazuje Herš. Už předtím pracovníci do Draka nainstalovali podlahu a vůz nalakovali.

Sedmnáct kilometrů kabelů

Na montování nových Draků se podílí i zaměstnankyně v elektrodílně, kde stříhají svazky kabelů. „Kabely popíšeme, natáhneme, děláme zakládací body. Kluci je pak dávají na vůz,“ prozrazuje Petra Kachlířová.

Nyní tahá osmnáctimetrové délky kabelů. „Zvládneme toho za den méně, než třeba u pětimetrových,“ přiznává Kachlířová. Podobným způsobem dříve připravovala kabely také pro vozy Vario.

Ač se to může zdát normálnímu člověku nereálné, do jedné tramvaje se vleze sedmnáct kilometrů kabelů. „Ke každému topidlu vedou tři čtyři drátky, pak se to nasčítá,“ potvrzuje Herš. Po skončení všech prací následuje týden až deset dní proměřování a testů. „Pak dáme Drážnímu úřadu žádost o zapojení vozidla do provozu. Po schválení můžeme vyjet,“ dodává vedoucí střediska.