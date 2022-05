Do kurzu řidiče tramvají se přihlásil před třemi lety. „Bylo to těsně než vypukl kovid, protože mě baví řízení a navíc jsem si chtěl vyčistit hlavu od neustálého analyzování v práci. Navíc to byla dobrá výmluva, jak se v kovidu dostat ven mezi lidi, když se nikam nemohlo,“ směje se mladý řidič.