Terezka má od narození jen polovinu srdíčka, navíc trpí vážnou plicní chorobou. "Je to krásné, nové autíčko. Mám obrovskou radost, bude teď o moc lehčí jezdit k lékaři. Moc všem děkuji, hlavně tetě Petře," svěřila se malá Terezka.

Stejně dojatá byla její matka Soňa. "Když jsem se ve středu dozvěděla, že peníze jsou vybrané a budeme mít nové auto, nevěděla jsem, co mám dělat. Na jedné straně lidé, kteří nám tak hrozně moc pomohli, na straně druhé není polovina srdce a plíce s kapacitou 72 procent dostatečným důvodem pro příspěvek na nové auto nejdou. Máme prý přece zdravé nohy. Chtěla bych všem, kteří stáli při nás, poděkovat osobně. Je mi moc líto, že to není možné," vzkazuje Soňa Kodýdková.

Sbírku na 235 000 korun zorganizoval nadační Fond Srdce pro Strakonice. "Pomáháme malé Terezce už tři roky. Terezka se totiž neobejde se bez podpůrného dýchacího přístroje. Velmi často musí být maminkou vožena do vzdálených zdravotnických zařízení a rodinné vozidlo již dosluhuje," vysvětlila zakladatelka fondu Petra Kurschová.

Vybrání částky trvalo pouhých devět dnů.

Ceníková cena auta je 340 000 korun, společnost Autoservis Šrachta poskytla slevu 75 000 korun a partnerská firma Auto Strakonice přidala dalších 30 000 korun. "Moc bychom chtěli, aby auto malé Terezce a její mamince dobře sloužilo a pomáhalo," řekl při předání majitel společnosti Miroslav Šrachta.

Koupi auta podpořila také Nadace Jihočeské naděje.

A kam by se chtěla Terezka vypravit na velký výlet? "Moc bych si přála jet do do Francie."