Ne nadarmo se říká, že Italové to umějí lépe – vařit, tvořit, navrhovat jedinečné designy a interiéry, ale také umět si to všechno vychutnat a sdílet s ostatními. Ať už jde o dokonalou domácí pastu, plnou chuť vína, opulentní umění, nebo „jen“ kouzlo čistoty prostoru. Nebojí se barev, mixu stylů a kontrastů, obklopují se tím, co mají rádi, bez ohledu na to, co si o tom kdo pomyslí. A výsledkem je prostředí, ve kterém se nedá jinak než si užívat života. Pojďme se to naučit od těch nejpovolanějších, do jejichž domovů jsme zavítali spolu se značkou Westwing.

Architektka Sarah Balivo: Italská hra s tradicemi

Milánská architektka a interiérová designérka Sarah Balivo ráda pracuje s protiklady odvážných tvarů či detailů a decentního, až minimalistického prostoru. Prvky italské opulentnosti zasazuje do moderních, dynamických a funkčních interiérů s důrazem na současný přístup, nadčasovost ale také individualitu jedince, který prostor obývá. Nejinak je to i v jejím vlastním bytě.

Elegantními tóny bílé a šedé a tónů přírodního dřeva prostupují odvážnější linie zelené a červené barvy – zdánlivé protiklady, které se v kontextu interiéru italské architektky až příznačně přitahují. Barvy v interiéru přirovnává k tónům: „Podobně jako ve skladbách klasické hudby, rytmus vzniká na základě harmonie a kontrastních prvků, které tvoří jedinečnost celého díla.“

Krásným příkladem „tenké červené linie“ v interiéru Sarah Balivo jsou kontrastní sametové židle v kuchyni, kde jinak vládne minimalistická bílá a černá v matném provedení. „Klíčem k tajemství hravého interiéru, který nikdy neovládne nuda, jsou kontrasty a zase kontrasty. Ať už je to matný a sametový povrch, nebo třeba kombinace starožitného a současného stylu,“ doplňuje Sarah.

Spolu s pohovkou v obytné části interiéru jsou pro ni právě židle a jídelní stůl jedněmi ze středobodů interiéru – a zároveň tvoří jisté „tmelicí prvky“ pro jeho obyvatele. Podle Sarah Balivo můžeme jít ve výběru jídelnového nábytku dvěma cestami: „Tou první je volba kolekce, soupravy od jednoho designéra. To doporučuji v případě opravdu ikonických kousků, jako je třeba kolekce Tulip od Eero Saarinena. Tou druhou cestou je opět kontrast: Pokud máte tmavý stůl, rozhodněte se pro světlé židle, pokud máte starožitný stůl, zvolte současné židle. Nikdy nepoužívejte stejnou barvu a stejný materiál,“ radí architektka.

Jeviště, na němž hrajeme hlavní roli

Obytný prostor tvoří kulisy pro náš život, rámec toho, co máme rádi, co nás baví, v čem se dobře cítíme. Interiér je pomyslným jevištěm, do něhož vstupujeme, a v němž hrajeme hlavní roli. Pokud by ale měla vybrat hlavní hvězdu mezi materiálními prvky interiéru, byla by to pohovka. V interiérech, které Sarah tvoří pro své klienty, je tento kus nábytku často tím, co přitahuje pozornost nejvíc – ať už volbou výrazného materiálu či barvy posezení, nebo naopak formou usazení pohovky do prostoru. „Pohovka je hlavní hvězdou interiéru, která by měla upoutat pozornost, jakmile vstoupíte do obývacího pokoje,“ říká Sarah a dodává, že vhodnou cestou, jak na to, je výrazný dekor na zdi, před kterou je pohovka umístěna.

Ve svém případě se Sarah rozhodla využít minimalistické pohovky, orámované tapetou, která vznikla ze spolupráce značek Cole & Son a Fornasetti a zobrazuje opice na fasádě, notoricky známé z náměstí Sv. Marka v Benátkách.

Ikonické kousky kombinuje Sarah Balivo s minimalistickými doplňky a nábytkem, ale i dílky současných umělců. Elegantní a nadčasovou dřevěnou židli s nestárnoucím pedigovým výpletem pořídila v internetovém obchodě Westwing, stejně jako třeba sametový taburet a lavičku v předsíni, která svým originálním tvarem a zároveň neutrální barvou dává vyniknout obrazu z dílny neapolské pop-artové umělkyně Roxy in the Box. Její díla jsou také zhmotněním kontrastu – tentokrát italských a neapolských (často náboženských) tradic se symboly popkultury.

Sarah si vybrala obraz s motivem své oblíbené postavy sv. Patricie z kolekce Martiri (Mučedníci), která si vizuálně pohrává s podobností tohoto slova s názvem ikonického italského drinku. Stejně jako v případě tapety jde o příklad hravé italské provokace a hry s tradicemi par excellence.

Mauro Bergonzoli: Interiér jako umělecké dílo

K Itálii neodmyslitelně patří nejen design, ale také umění, a především malířství, které má v místní kultuře velmi silnou pozici. Mauro Bergonzoli, původně milánský neo-popový umělec našel svůj nový domov a tvůrčí prostor v německém Unterallgäu, kam přenesl i spoustu italské živelnosti, pestrosti a radosti ze života. Bergonzoliho obrazy vyprávějí příběhy lásky a oslavují krásu života. Jeho styl je hravý i sofistikovaný, současný i „oldschool“ zároveň a jeho díla překypují pozitivními vibracemi. A tento popis sedí i na interiér jeho domova a ateliéru v jednom.

V malebném podhorském kraji Bavorska se usadil se svou partnerkou Franziskou Fugger von Babenhausen. Dáma s modrou krví je zároveň jeho manažerkou a múzou v jedné osobě a podle jejího šarmantního, výrazného stylu bychom ji odhadovali možná také spíše na Italku… Jejich „šťastné místo“ je prosvětlené slunečními paprsky, plné optimistických barev (nejen na Maurových obrazech) a doplňků v tradičním, ale i čistém, až minimalistickém stylu.

Vedle sebe tu koexistují orientální koberce s opulentními vzory, těžký čalouněný nábytek, sametové textilie a zdobné lustry s ověsy, ale také minimalistická bílá jídelní souprava, inspirovaná designem 50. let. Přiznané dřevěné trámy, kamenná podlaha, přírodní dřevo a tmavá výmalba stěn dotvářejí kontext pro eklektický interiér, který jako celek působí až neskutečně harmonicky. Je to i tím, že z něj sálá pohoda, radost ze života a vyjádření lásky k tomu, co mají oba partneři rádi.

V dílech umělce, který na sebe přitáhl mezinárodní pozornost výstavami mimo jiné v Buenos Aires, Miláně a Miami, je patrná přírodní inspirační linie. Láska ke zvířatům a přírodě je zřejmá i při pohledu do zahrady, která zároveň jako by vstupovala do interiéru přes velkorysá okna.

Do díla přenáší emoce, které v něm vyvolává hudba

Mauro Bergonzoli není pouze uznávaný malíř, ale také všestranný umělec. „Hudba je pro mě velmi důležitá. Než barva zaschne, hraji na elektrickou kytaru nebo na bicí. Snažím se přenést emoce, které mi hudba dává, do svých děl,“ říká. Prostor jeho pracovny tak zdobí i několik kytar, které navíc (možná náhodou) barevně ladí s tóny vínové, okrové a zelené, jež se interiérem prolínají.

Interiér domu je otevřeným prostorem, kde se setkávají a vzájemně doplňují nejen různá umělecká odvětví, ale také různé styly. Barevnost, opulentnost, určitá míra luxusu, ale absence jakéhokoli snobství nebo kýče tvoří prostor, jako stvořený pro pozvání, posezení a inspiraci. A i to je jeden ze záměrů, se kterými Mauro a Franziska interiér tvořili. „Miluji každý svůj obrázek. Rád s nimi žiju,“ říká umělec.

Interiér jejich obytného prostoru tak sám o sobě působí jako umělecké dílo. Je zároveň tvůrčím i neustále se tvořícím prostorem i soukromou galerií. S eklektickým mixem barevného sametu, květinovými potisky a sochařskou výzdobou vytváří perfektní prostředí pro soukromá setkání s přáteli, ale i klienty a sběrateli či dalšími umělci. „Když se ohlédnu zpět, přesunutí do Bavorska bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Mauro zde má dostatek prostoru pro práci. A já si tady jako hostitelka můžu naplno užívat svou vášeň pro vaření,“ dodává Franziska.

Vaření je vášní obou partnerů a jídlo také Maurovi pomohla navrátit zdraví po prodělání srdečního onemocnění. Domácí strava, založená na absenci živočišných produktů a cukru, přiměla Franzisku k vytváření vlastních originálních receptů. Zhmotnila je v kuchařce Magic Food, která zaujímá čestné místo i na poličce v jejich domě a ilustroval ji sám Mauro.Třešničkou na dortu je v tomto kontextu celá jedna stěna v podkroví, která patří sérii malých čtvercových obrazů – originálů vyobrazení jídel z obálky knihy. „Je to náš společný vysněný projekt, spojující umění a kuchyni,“ uzavírá Franziska.

Sarah Tognetii: Rustikální elegance s duší

Interiérová stylistka Sarah Tognetti je zakladatelkou projektu Shabby Chic Interiors a stejnojmenného blogu, kde se dělí o své inspirace i nápady a prezentuje své realizace interiérů. „Shabby chic“ neboli styl inspirovaný rustikálním vlivem je jí velmi blízký. Lásku ke dřevu získala už jako malá díky svému dědečkovi, který s tímto materiálem často pracoval. Ona sama se věnuje renovacím a redesignu nábytku. Jejímu stylu dominují světlé, neutrální a přírodní barvy, jemně omšelý dekor, romantické prvky, ale také čistota, elegance a inspirace severským nebo industriálním stylem. Prvně zmíněný v jejím interiéru reprezentuje poslední designový úlovek, váza Kink od dánské značky Muuto, industriálním kouskem je pak svítidlo Parentesi od italské značky Flos.

Tyto přístupy dokážou vytvořit dokonalou harmonii a útulnou atmosféru, kterou můžeme vidět právě i v jejím vlastním interiéru: „Při zařizování jsem se řídila emocemi. Líbí se mi, že můj domov nabízí pocit klidu a pohody. Kontinuitu hledám v barvách – upřednostňuji světlé tóny a hodně dřeva,“ popisuje Sarah.

Do tohoto stylu zapadá i stůl v jídelně, která je s kuchyní spojená. „Pochází z 19. století a koupili jsme ho přes Marketplace. Jeho dřevo je nádherné. Každý jeho šrám vypráví příběh – ani nepoužívám ubrusy, jen světlé prostírání,“ vysvětluje stylistka.

Atmosféru interiéru tvoří i sousta autentických prvků. Dekorace v podobě zavěšených košů v kuchyni má svůj příběh: „Ty koše jsem našla na chatě, kterou jsme si s manželem nedávno koupili. Všechny byly zaprášené a hodně špinavé, ale přišlo mi škoda je vyhodit. Představila jsem si starého pána s mozolnatýma rukama, který je za slunečného odpoledne pletl, a rozhodla jsem se, že jim zkusím dát druhý život. Šly dobře vyčistit a teď jsou jako nové. Rozhodla jsem se je pověsit v kuchyni a perfektní místo jsem pro ně nakonec našla nad linkou. Jejich barva je v harmonii s přírodními odstíny dalších prvků v domě a dokonale zapadají do prostředí,“ vypráví Sarah.

„Hřejivou náruč“ domova tvoří doplňky s příběhem a osobní prvky spojené s emocemi – ať už jde o obrazy, zpodobňující to, co máme rádi, nebo třeba o květiny, o které se s láskou staráme. Obojího najdeme v domě Sarah Tognetti nemálo. „Musím se smát, když si vzpomenu, že jsem pár let předtím, než jsme se nastěhovali do tohoto domu, vlastnila pouze malou rostlinu v kuchyni. Myslela jsem si, že květinám nerozumím. Pak jsem ale začala kupovat další rostliny a uvědomila si, že se mi líbí se o ně starat, najít pro ně vhodné místo a dát je do správného prostředí. A teď už si říkám, jak jsem bez nich mohla žít,“ říká stylistka, podle které se navíc zelená barva hodí ke každému stylu a do každého interiéru.

Krásné věci i rodinná pohoda

Rustikální styl je spjatý s přírodou a jejími proměnami. To se projevuje v sezonních doplňcích či právě květinách a rostlinách, ale v případě Sarah Tognetti i prostřednictvím obrazů. Dekorativní prvek v jejím interiéru tak nejednou tvoří celé shluky grafik. „Vytvořit takovou domácí galerii je velmi zábavné,“ říká Sarah. Doporučuje jako první zjistit a vybrat, co se nám líbí, pak si kompozici vytvořit na zemi a teprve potom začít věšet na zeď – od středu a postupně doplňovat obraz po obrazu. „Ráda tisky průběžně doplňuji a také je střídám podle toho, jak se mění roční období,“ dodává.

Atmosféru jejího domu tvoří nejen krásné věci, ale především vztahy a rodinná pohoda: „Máme to štěstí, že žijeme v domě, kde kuchyň a obývací pokoj koexistují v jednom prostoru. A právě v tom pro nás tkví krása tohoto domu: Když jsem v kuchyni, manžel u stolu a naše dcery na pohovce, jsme zároveň pořád spolu,“ uzavírá Sarah.

