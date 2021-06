Nejprve pohledem čísel. Ve čtyřech případech ze sedmi možných se čeští fotbalisté probojovali do vyřazovací fáze mistrovství Evropy (od roku 1993 - 1996, 2004, 2012, 2021). Z toho se dvakrát mohli radovat z postupu do dalšího kola (1996, 2004), jednou se mužstvo zastavilo až ve finále (1996).

Letos má tým se lvem na hrudi šanci bilanci vylepšit. O osudu čtvrtého "prvního" zápasu play-off se rozhodne v neděli v osmifinále s Nizozemskem. Připomeňte si tři čtvrtfinálové bitvy z předchozích turnajů.

Dloubák, který uchvátil Evropu

První Euro v samostatné éře České republiky je stále v živé paměti mnoha fanoušků. V roce 1996 svěřenci trenéra Dušana Uhrina postoupili do play-off po nervydrásajících bojích ve skupině, čtvrtfinále vystřelil Vladimír Šmicer v remízovém zápase s Ruskem (3:3) v závěru.

Soupiska ČR (ME 1996): Kouba, Maier, Srníček, Horňák, Kadlec, Kotůlek, Kubík, Novotný, Rada, Suchopárek, Bejbl, Berger, Frýdek, Látal, Němec, Němeček, Poborský, Drulák, Kerbr, Kuka, Šmicer.

Češi šli ve čtvrtfinále na Portugalce. Rozhodla jediná branka. Nádherná. Lob Karla Poborského zprvu vypadal všelijak, jen ne gólově. Nakonec ale zapadl pod břevno a parta kolem kapitána Miroslava Kadlece nejtěsnější náskok uhájila.

„V jednu chvíli balon vylétl až moc vysoko, až jsem si říkal, že to nemůže skončit v bráně. Nakonec to tam spadlo a byl to nádherný a nesmírně důležitý gól,“ vzpomínal po čase Karel Poborský.

Zdroj: Youtube

V následném semifinále si Česko vyšláplo na Francii (1:0 po penaltách) a hořkost porážky okusilo až ve finále proti Německu ve Wembley, kdy v prodloužení zmrazil hráče i fanoušky Bierhoff.

Na druhé čtvrtfinále si národní tým musel počkat až do roku 2004, na předchozím turnaji (2000) v Belgii a Holandsku skončil už ve skupině. O to víc byl výběr trenéra Karla Brücknera při chuti. Výhry nad Lotyšskem (2:1), Nizozemskem (3:2) a Německem (2:1) přisoudily Nedvědovi a spol. pro první zápas play-off Dánsko.

Soupiska ČR (ME 2004): Čech, Blažek, Kinský, Hübschman, Bolf, Grygera, Jankulovski, Jiránek, Mareš, Rozehnal, Ujfaluši, Galásek, Nedvěd, Plašil, Poborský, Rosický, Šmicer, Týce, Vachoušek, Baroš, Heinz, Koller, Lokvenc.

Tým ze severu Evropy neměl šanci. Co začal prvním gólem Jan Koller, to vyladil k dokonalosti skvělý Milan Baroš dvěma dalšími zářezy během tří minut. 3:0. Jasná záležitost. A jindy pesimistická republika byla za jedno – tohle je jízda za zlatem.

Jenže cestu za titulem Česku překazili v semifinále Řekové, kteří nepohledným defenzivním fotbalem dokráčeli až na vrchol. Semifinálová facka v podobě stříbrného gólu ve 105. minutě položila i ty, kteří fotbal viděli poprvé v životě.

Marnou snahu zhatil Ronaldo

Na dalším šampionátu národní tým vyhořel. Euro 2008 mu totiž znechutili Turci, kteří třetí duel ve skupině otočili z 0:2 na 3:2, což znamenalo konec českých nadějí na úspěch. Znovu tak trvalo osm let, než si čeští fanoušci mohli užít čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Soupiska ČR (ME 2012): Čech, Drobný, Laštůvka, Gebre Selassie, Hubník, Kadlec, Limberský, Rajtoral, Sivok, Suchý, Darida, Hübschman, Jiráček, Kolář, Petržela, Pilař, Plašil, Rezek, Rosický, Baroš, Lafata, Necid, Pekhart.

Turnaj v Polsku a na Ukrajině (2012) svěřenci trenéra Michala Bílka začali prachbídně, od Ruska schytali debakl 1:4. Po triumfech nad Řeckem (2:1) a Polskem (1:0) se ale mančaft prokousal do vyřazovací fáze.

Na řadu přišlo čtvrtfinále s Portugalskem. Stejně jako v roce 1996 ho rozhodla jediná trefa. Tentokrát ze strany soupeře – Petra Čecha překonal hlavou Cristiano Ronaldo. Českým hráčům se tleskalo, vyždímali se ze všech sil.

Zdroj: Youtube

V neděli na reprezentaci čeká první duel vyřazovací fáze letošního ME v Budapešti s Nizozemskem. Nejde o čtvrtfinále, ale o osmifinále, změnu přinesl zvýšený počet mužstev na závěrečném turnaji (už v roce 2016).

Pouze jednou zatím české mužstvo neprošlo přes nástrahy prvního zápasu play-off. Tedy když už si vybojovalo účast ve finální fázi šampionátu. Co přinese boj s Nizozemskem?