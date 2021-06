Nehrál jste od začátku května. Podobně je na tom Pavel Kadeřábek, další alternativa na kraj obrany. Mohlo by to na vás mít vliv, pokud dostanete šanci?

Tohle je osmifinále mistrovství Evropy. Ten, kdo bude hrát, bude chtít chytit příležitost za pačesy. Myslím, že pro mě ani pro Pavla to nebude problém. V Itálii skončila soutěž dřív, ale volno jsem neměl. Jel jsem furt.

Nevadí vám ani levá strana? V poslední době jste naskakoval vpravo.

Ne, dříve jsem to hrál, je to pro mě přirozené. Kdo z nás nastoupí, dá do zápasu maximum. Uvidíme, kdo dostane šanci, ale věřím, že náhrada to bude adekvátní.

Před turnajem jste řekl, že chcete změnit klub. Berete zápas jako možnost ukázat se?

Takhle vůbec nepřemýšlím. Priorita je jasná, je potřeba být prospěšný týmu, aby se postoupilo. Nejsem tady, abych se prodával, ale abych pomohl mužstvu dostat se přes další kolo. Co bude následovat, je jiná věc.

Jan Bořil dostal druhou žlutou kartu s Anglií. Nečekal jste, že vás nebo Pavla Kadeřábka pošle trenér na hřiště, abyste se rozehráli?

Byla to těžká situace. Prohrávali jsme a chtěli jsme zápas zvládnout. Proto to beru, naprosto respektuju, že tam šli hráči do ofenzivy. Bylo to správné rozhodnutí.

?️ Vstupenky na osmifinálový zápas s Nizozemskem ještě nejsou vyprodané, UEFA je bude uvolňovat do general sales ⤵️ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 24, 2021

Jací budou Nizozemci?

Už jsme měli video, navíc jsem je sledoval. Je to fakt kvalitní tým, skupinou prošli jednoznačně. Bude proti nám stát vyspělý soupeř, přesto věřím, že se to zvládne.

Berete je jako jednoho z favoritů na titul?

Určitě je za ně považuju. Ale velkých týmů je tam dost. Itálie je hrozně silná, zatím jede úplně jednoznačně. Favoritů je víc a Holandsko patří mezi ně.

Jste rád, že se hraje v Budapešti? Bude plný stadion.

Super! Asi po dvou letech se hraje před lidmi a tam navíc bude plný dům a krásný stadion. Pro české fanoušky to může být výborné.

Budete mít domácí prostředí?

Z Čech je to blíž, ale nevím přesně, jak je to se vstupenkami.