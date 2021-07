Šlo o souboj u pravé lajny. Stoper Ondřej Čelůstka se dostal do rychlostního závodu s jedním z Dánů. Od hráčů putoval míč za českou brankovou čáru a nizozemský asistent Erwin Zeinstra ihned sklopil praporek k místu, odkud se zahrává rohový kop.

Čelůstka vylétl, cítil nespravedlnost. Nějakou tu chvilku se se sudím dohadoval, bylo však jasné, že se změny nedomůže.

„Byl to klíčový moment, v takových zápasech může rozhodovat první gól, to se stalo. Situaci jsem viděl z dálky, nemůžu posoudit, zda to byl roh, nebo ne,“ vykládal Vladimír Darida, jenž se na hřiště dostal až během druhého poločasu.

Stoper ze Sparty vehementně ukazoval rozhodčímu, že balon šel do zámezí od sokova stehna. Televizní kamery, které odvysílala mj. Česká televize, mu dávaly za pravdu.

Jenže Dan Salisbury-Jones z britské televize ITV pak na Twitteru publikoval detailní záběr inkriminovaného momentu. Sekvence velmi průkazně dokazuje (i když ne na 100 procent), že Čelůstka balon zasáhl. Dokonce rukou…

Quick one to end the corner controversy, maybe. This angle shows the ball went out off the Czech player’s hand. #DEN #CZEDEN #CZE #Euro2020 pic.twitter.com/DLulxstTrl