Karel Filip, starosta N. Strašecí: Oběma týmům se na Euru daří. Dánové si lehce poradili s Walesem, když dva góly dali v prodloužení. Češi přehráli Nizozemce, i když do vstřelení první branky nebyli lepším týmem. Na jedné straně mám trochu strach z dobře organizované dánské obrany. na druhé straně věřím Patriku Schickovi. Vyhrajeme 1:0.

Lukáš Mrázek, fotbalista N. Strašecí: Myslím, že na sebe narazí dva velice podobné týmy, které si zakládají na dobré defenzivě, bude to boj o každý kousek hřiště. Výsledek tipuji 1:1 a na penalty vyhrajeme!

Michaela Šarlingrová, fotbalistka Pavlíkova: Vyrovnané to rozhodně bude, ale věřím klukům, protože předvedli bojovné výkony a budou chtít urvat 3 body. Tipuji výhru v prodloužení 3:2

Filip Koděra, stolní tenis Rakovník: Bude to vyrovvané utkání, prohrajeme 1:2. V závěru sice budeme těžce dotahovat, ale srovnávací branku se nám nepovede vstřelit.

Miroslav Tlustý, hokejbalista Rakovníka: 2:2. Vyhraje ten, kdo dá o gól víc (úsměv). Přeji to naší repre.

Miloň Cír, osobnost: Naposledy jsem byl na utkání ČR - Dánsko na ME v Belgii v roce 2000 a tam jsme je porazili 2:0, když oba góly dal Vláďa Šmicer - štístko. Vůbec bych se nezlobil, kdyby něco podobného zopakoval Schick po přihrávkách kluků ze Slavie. Takže výhra 2:0.

Ladislav Gengel, hokejista Příbrami: Trenér podle mne poskládat tým výborně a půjdeme dál - vyhrajeme 3:1!

Miroslav Elsnic, redaktor Rakovnického deníku: Bude to hodně těžké, Dánové jsou kvalitní mužstvo. Šance jsou vyrovnané, hodně bude záležet, kdo dá první branku. Pokud to budeme my, pak vyhrajeme. Věřím našim klukům, vyhrajeme 2:0.

Zbyšek Bok, fotbalista Lubné: Vidím to pozitivně a zároveň jako malou odvetu za Mydtjiland. Nepočítám, že budou gólové hody jako v posledních zápasech na turnaji. Tipuji výhru 2:1 pro náš tým.

František Kuna, komentátor ČRO: Vlna euforie ze zápasu s Nizozemskem už taková nebude. Opatrný zápas zvládnou se štěstím Dánové. Rád se budu mýlit. Tipuji 0:1.

Ondřej Hejda, fotbalista Oráčova: 3:1 pro Česko.

Jan Mrázek: fotbalista N. Strašecí: Pro nás horší zápas než s Holandskem. Prohrajeme 0:2

Marek Hartman, fotbalista N. Strašecí: Pokud jako první vstřelíme branku, vyhrajeme. Národní tým čeká velmi těžký zápas, určitě těžší než s Nizozemskem, utkáni bude více bojovné a bude záležet na tom, kdo udělá vice chyb. Tip je výhra 3:1.

Petr Kut, fotbalový brankář Lán: Doufám že postoupíme a tipuji 2-1 pro nás. Když tedy budou hrát jako s Holandskem…

Josef Váňa, fotbalový rozhodčí: 2:1 výhra v prodloužení

Ladislav Rác mladší, Rakovník: Utkání bude určitě vyrovnané. Šance na postup vidím tak 50 na 50, ale věřím ve výhru našich, pokud zopakují výkon proti Nizozemí. Můj tip: 2:1

Milan Hejda: Myslím si, že 1:0 vyhrajeme.

Antonín Vydra, fotograf: Výhra 2:1 a tedy postup Česka.

Jan Elsnic, fotbalista Mš. Žehrovic: Česko vyhraje 2:1.

Jiří Hejna, fotbalista Mš. Žehrovic: 2:0 vyhraje Dánsko

Pavel Falbr, Pavlíkov: Utkání Česko - Dánsko začne opatrně z obou stran. Od třicáté minuty český tým začne hrát na vítězství, začne hrát rychle dopředu, Schick zajistí našemu týmu výhru 1:0 a jdeme dál.