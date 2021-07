Pondělní osmifinále v Kodani mezi Španělskem a Chorvatskem nabídlo všechno, co si divák může přát. Osm gólů, spoustu dalších šancí, drama v závěru. Útoky se přelévaly z jedné strany na druhou. Do této chvíle nejlepší zápas Eura? Nepochybně.

Vcelku výstižně to pro BBC komentovala anglická fotbalová reprezentantka Izzy Christiansenová: „Jen nevím, jestli se v tom zápase tak špatně brání, nebo skvěle útočí.“ Skutečně šlo o lahůdku pro fotbalové fajnšmekry.

Španělé tentokrát hráli skvěle a ještě pět minut před koncem vedli 3:1. Jenže Chorvaté, hnaní kupředu fanatickými fanoušky na tribunách, nehodili flintu do žita. Naopak: díky gólům Oršiče v 85. minutě a Pašaliče v nastavení senzačně srovnali skóre.

Leckterý tým by se v takovou chvíli psychicky složil. Jenže Španělé mají Álvara Moratu, až dosud jednoho z nejkritizovanějších hráčů turnaje. Urostlý útočník, který naposledy hostoval v Juventusu, si na začátku prodloužení počkal na centr do šestnáctky, s ledovým klidem si zpracoval míč a děsuplnou šlehou ho poslal do sítě.

Zbabělci na sociálních sítích

Španělé pak přidali ještě pátý zásah do černého a vyhráli 5:3 po prodloužení, klíčovým okamžikem však byla právě Moratova vítězná trefa. Útočník s číslem 7 totiž na šampionátu zatím především pálil jednu šanci za druhou, proti Slovensku zahodil i penaltu.

A fanoušci mu nemohli přijít na jméno. Vygradovalo to až k vysloveně nechutným scénám. Urážkám čelil nejen na stadionu, ale i na sociálních sítích. Navíc nešlo jen o samotného fotbalistu, ale i jeho rodinu.

„Nechápu to. Rád bych, aby si ti lidé představili, jak by bylo jim, kdyby jim někdo psal věci jako ‚doufám, že ti umřou děti,‘“ svěřil se šokovaný Morata. „Má žena a děti přišli v Seville na zápas v dresech s mým jménem a lidé na ně křičeli a nadávali jim. Chápu, když na mě někdo bučí, když zahodím šanci. Ale někde musí být hranice.“

Hráč pak přiznal, že se kvůli nevybíravým (a zbabělým) útokům začal bát zapínat svůj mobil. Zastání našel u reprezentačního trenéra Luise Enriqueho i u spoluhráčů.

Trenér coby psycholog

„Měla by to řešit policie. Jde o normální zločin. Když jde o výhrůžky rodině, je na místě nejtvrdší postih,“ rozohnil se Enrique. „Všichni jsme zvyklí na kritiku, ale tohle nelze akceptovat. Zašlo to vážně příliš daleko,“ řekl španělský záložník Koke.

Španělský kouč si zaslouží ocenit, že Moratovi dál věřil. A i když také proti Chorvatům pokračoval v zahazování příležitostí, nakonec se trefil – a krásně – v pravou chvíli.

„Ukázal prostředníček všem těm sprosťákům ze sociálních sítí,“ napsal na Twitteru Gary Lineker. „Strašně se mi líbí, že po vší té kritice hraje Morata stejně jako předtím. Je v klidu, říká si o míč, hledá si prostor. Od trenéra Enriqueho je skvělé, že mu pořád věřil,“ dodala Christiansenová.