Švýcarsko poslal v Bukurešti do vedení Haris Seferovic. V 55. minutě Ricardo Rodríguez zahodil penaltu a "Les Bleus" dvěma slepenými trefami Karima Benzemy obrátili skóre. Na 3:1 zvýšil Paul Pogba.

Jenže v závěrečné desetiminutovce normální hrací doby Seferovic a Mario Gavranovic dvoubrankové manko smazali. Prodloužení rozuzlení nepřineslo, a tak přišly na řadu pokutové kopy.

Před Mbappém se žádný z devíti exekutorů nemýlil. Útočník Paris St. Germain tak na konci páté série musel proměnit, brankář Yann Sommer však směr jeho střely vystihl.

"Je velmi obtížné obrátit list. Smutek po vyřazení je obrovský, nedokázali jsme splnit náš cíl. Za penaltu se omlouvám. Chtěl jsem pomoci týmu, ale selhal jsem. Bude se mi těžko spát, ale tohle jsou bohužel rizika sportu, který tolik miluju," napsal Mbappé na sociálních sítích.

"Vím, že vy fanoušci jste zklamaní, ale rád bych vám poděkoval za vaší podporu a za to, že jste nám vždy věřili. Nejdůležitější bude vstát ještě silnější pro nadcházející výzvy. Gratuluju Švýcarsku a přeju mu hodně štěstí," uvedl dvaadvacetiletý Mbappé, který ve čtyřech utkáních na Euru neskóroval.

Zastání od trenéra

Deschamps se svého svěřence zastal. "Kylian je neuvěřitelně smutný stejně jako všichni hráči. Nikdo se na něj ale nemůže zlobit. Když na sebe vezmete zodpovědnost, může se to stát. Hodně ho to poznamenalo," řekl dvaapadesátiletý kouč pro televizní kanál TF1.

Gólman a kapitán Hugo Lloris litoval jiné situace. "Po třetí vstřelené brance jsme měli mnohem lépe kontrolovat hru. To je jediné, čeho můžeme litovat, že jsme soupeře nechali věřit až do konce. V minulých letech jsme věděli, jak zavřít krám. Srovnali a najednou to byl jiný zápas. Navzdory tomu všemu jsme do toho vložili maximum. Penalty jsou penalty. Nemůžete je mít pod kontrolou," uvedl rodák z Nice v rozhovoru pro web UEFA.