Už se zdálo, že konečně zaberou naplno. Fotbalisté Rakovníka v první půli v Příbrami herně excelovali, ale po spoustě šancí vedli jen 2:1 a ve druhé půli je soupeř přehrál. Dal po brejcích, chybách obrany nebo z penalty čtyři góly a hosté zase vysoko prohráli. Tuniský kouč Mohamed Ben Hassen z toho má těžkou hlavu. „Snažíme se hrát hezčí fotbal než hrál tým třeba loni, ale na krásu se nehraje, u fotbalu nutně potřebujete výsledky,“ říká kouč poměrně plynulou češtinou.

SK Rakovník (ve žlutém) - Jiskra Domažlice 0:3. Mohamed Ben Hassen, trenér domácích | Foto: Foto: Antonín Vydra

Co kouče trápí nejvíc? Je toho hodně. mrzí ho, že někteří Rakovničáci projektu se spoustou cizinců nevěří. Mrzí ho odchod střelce Jaroslava Červeného do Varů. Mrzí ho čtyři zahozené tutovky v první půli v Příbrami. I to, že tým, ač se na rozdíl od konkurence připravuje pětkrát i sedmkrát týdně, není schopen hrát v ucelené sestavě a hráči si často říkají o střídání. „Potřebujeme čas, aby lidé projektu v Rakovníku začali věřit. Chtěli by tady české hráče, ale my jich měli v prosinci osm. Někteří s námi mluvili, ale pak řekli, že raději počkají až jak to tady bude s penězi. Jenže ono se několik měsíců vůbec nehrálo!“ žehrá Ben Hassen.