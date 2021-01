NEJEN SPOKOJENÝ HEJDA

Přístup Afričana si chválí jak čeští hráči, což nedávno Deníku potvrdil Marek Hejda, tak i borci zahraniční.

Zejména z Ben Hassenova afrického kontinentu jich v Rakovníku zkouší štěstí hned několik. O nich i dalších zajímavostech z přípravy vyprávěl Mohamed Ben Hassen v rozhovoru pro klubový web.

„Po sedmi týdnech tréninků a bližším seznámení s hráči můžu konstatovat, že někteří mají dobrý potenciál, který nám dá možnost se dále zlepšovat a postavit dobrý tým s dobrými fotbalisty v klíčových pozicích. To nám umožní větší sebejistotu při zápasech,“ řekl na úvod Tunisan, který se snaží pracovat i na progresivním zlepšování fyzické kondice rakovnických hráčů i jejich herní úrovně.

Z hlavy se jim také pokouší odsunout fakt, že v soutěži byli i na podzim mezi nejhoršími.

„Cítím, že hráči postupně získávají zpět sebevědomí a to je prozatím nejpodstatnější. Co se týče taktické strategie, začínáme se zlepšovat a do začátku soutěže budeme připraveni ukázat náš klub v lepším světle,“ předpokládá Ben Hassen.

Ten srovnal také podmínky v profesionálním tuniském klubu, kde působil doteď, s podmínkami ve středočeském klubu třetí ligy.

„Měl jsem to štěstí vždy pracovat v top klubech a federacích, takže zkušenost tady v České republice je jiná. Na druhou stranu ale věřím, že díky mým a Jirkovým zkušenostem dáme klubu přidanou hodnotu a to především organizačně. Na začátku byl rozdíl v administrativním oddělení a struktuře klubu, ale pracujeme na tom abychom ze sebe vydali to nejlepší a postavili v SK Rakovník profesionální tým. Vím, že to nebude jednoduché, nicméně věřím, že to dokážeme,“ ukázal zdravé sebevědomí Mohamed Ben Hassen, který hovoří pěti jazyky, snadno se tak domluví se všemi hráči z kádru.

Ten se postupně utváří a stále není kompletní. Mužstvo posílili další čtyři zahraniční hráči – Idir, Alban, Junior a Mehdi.

„Snažíme se přivést mladé a kvalitní hráče, kteří budou pro klub dobrou investicí pro budoucí časy. Nicméně všem místním i zahraničním hráčům jde o to, aby byli důležitými pro tým a to, co nyní udělá rozdíl mezi těmi, kteří budou hrát, je disciplína a úsilí, které vynaloží během tréninků a při zápasech,“ řekl trenér a potvrdil, že klub bude i dál hledat fotbalisty, kteří Rakovník posílí a pomohou mu se záchranou. Tedy hráče rozdílové.

„Pořád hledáme, doma i v zahraničí. Chceme mít v týmu zdravou konkurenci, tím půjde kvalita nahoru,“ je jasné Ben Hassenovi.

ZLEPŠENÍ KAŽDÝ DEN

SK Rakovník v sobotu odehrál za stálého sněžení modelový přípravný duel, kde zazářil dvěma trefami Marek Hejda, ale třeba i vnitřní duo stoperů Michal Rendla – Petr Duchoň.

Trenér ale chválil všechny. „Zápas měl dobrou intenzitu. Hráči jsou sebevědomější a ukázali i krásné kombinace. Zlepšujeme se každým dnem, každým tréninkem. Mám radost také z toho, že se noví zahraniční hráči začali dostávat do našeho týmového stylu, který chceme budovat,“ sdělil Ben Hassen.

Co bude v nadcházejících týdnech, bude určovat koronavirová situace v republice a vládní nařízení. Podle trenéra je v plánu pokračovat v přípravě týmu.

„Na jednu stranu je těžké plánovat naše týdenní tréninky, když neznáme přesné datum zahájení ČFL a přitom hned v jejím úvodu musí být mužstvo připraveno na sto procent. Avšak na druhou stranu nám tato dlouhá přestávka dává více času na práci a správnou přípravu týmu,“ doplnil tuniský lodivod.

A odmítl veřejně rozebírat slabé stránky týmu. „Nechceme dávat informace soupeřům. Takže pracujeme na rozvoji a věřím, že naši hráči a tým udělají lepší dojem a ukážou kvalitní fotbal,“ zakončil Mohamed Ben Hassen první část rozhovoru pro klubový server.