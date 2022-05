Sám přitom při zimních jednáních s trenéry Mohamedem Ben Hassenem a Jiřím Novotným uvěřil, že projekt v Rakovníku má životnost. Dnes už ví, že chybil. „Jak se dělá fotbal tady, tak to prostě nejde. A začíná to úplně základními věcmi.. Na většinu zápasu bylo 10 použitelných hráčů, nikdo nezařídí maséra nebo někoho kdo se o hráče postará. Čtyři měsíce nepřijde výplata, trénujeme jen dvakrát týdně. Většina hráčů, a to mluvím hlavně o cizincích, by neměla ani na přebor, přitom cizinec má být lepší,“ vybíráme hlavní minusy klubu vyřčené Davidem Bezdičkou.

Je mu smutno, když na lavičce stojí trenér a jeden hráč a už se těší, až hrozná sezona skončí. „Protože se stydím za naše výsledky. A chci se omluvit všem fanouškům co na SK chodili, protože tohle si nepřeje žádný fanoušek vidět. Myslím si, že většina hráčů by tady skončila ze dne na den. Víme, že do ideálu měly naše výkony daleko. Bohužel je těžké pracovat a soustředit se plně na fotbal, když nefunguje spousta věcí a všichni v klubu netáhnou za jeden provaz,“ dodal zklamaný talentovaný hráč.

Budoucnost rakovnického fotbalu vypadá aktuálně hodně černě… Najdou se bojovníci a zvednou ho?

