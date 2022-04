Rakovník musel do utkání bez dvou obránců, zraněného Šindlera a vykartovaného Blecka. V pořádu není ani Hejda, ale naskočil. Ještě horší to bylo po dvaceti minutách, kdy se brankář Švenger srazil s protihráčem a brzy bylo jasné, že zápasy dochytat nemůže. měl obrovskou tržnou ránu, podle kouč Ben Hassena 17 centimetrů dlouhou! "Byla vidět i kost, hrozný poholed. Jen jen dobře, že to nemá zlomené," oddechl si kouč.

Švengera vystřídal Bolšakov, to ale důvod porážky žlutého týmu nebyl.

Rakovník si za celé utkání nevytvořil žádnou velkou šanci, nicméně Sokolov v tomhle také nevyčníval. Hrálo se od vápna k vápnu a zlom přišel v 63. minutě, kdy po skluzu Seddikiho ve vápně pískal kladenský ligový rozhodčí Švagr pokutový kop a sokolovský Krlička z něj vstřelil rozhodující branku. "Nejen já, ale i fanoušci měli jasno, takové penalty jsou ostudou fotbalu. Nebyla ani náhodou," byl rozzlobený Mohamed Ben Hassen. Ani záběr TV COM však průkazný není…

Rakovnický tým pak odpadl, do tlaku se nedostal. Naopak hrozili hosté a měli další možnosti. Jednu využil deset minut před koncem bombou opět Krlička a hosté si tak odvezli cenné tři body. "Kluci měli v nohách třetí zápas za sedm dnů a zrovna teď je nás málo, nesešlo se to. Proto nám zrovna teď anglický týden nevyhovoval, ale tým hrál organizovaněji než v Domažlicích," dodal Ben Hassen, jenž přes spekulace u mužstva zůstane. "Jde o to, abychom se nemuseli zdržovat nefotbalovými věcmi. My se musíme soustředit na hru, na zápasy. Kluci slíbili, že to tak bude, že zabojují a ostatní věci teď řešit nebudou. Děkuji jim za to a pojedem se poprat o výsledek do Karlových Varů," zakončil Mohamed Ben Hassen.

SK Rakovník – Baník Sokolov 0:2 (0:0). Branky: 63. a 82. Krlička (první z PK). Rozhodčí: Švagr. ŽK: 24. Diawara, 74. Seol – 78. Neudert. Diváků: 250.

SK Rakovník: Švenger (21. Bolšakov) – Seol, Duchoň, Hradecký, Seddiki, Turay - Hejda (69. Škubal), Ruda, Diawara (76. Mašek) - Bezdička, Sogbo.