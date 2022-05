Za čtvrt hodiny to bylo v Rakovníku 0:2, favorit dominoval. Nejprve se po zaváhání brankáře Bolšakova prosadil hlavou snadno Krátký po centru Beňa a a pak strčil soupeře ve vápně Diawara a z penalty tradiční exekutor Kraus sice nechal vyniknout Boklšakova, ale z dorážky se už nezmýlil.

Zápas tak měl jasný scénář, zvlášť když domácím chyběli v útoku Bezdička se Sogbopem a Hejda tak byl příliš odříznutý. Rakovník se tak nedostal za celé utkání k jediné vážnější šanci a jedinými pozitivy byla zlepšená obrana, kterou Cábelíci prorazili až v závěru nedávnou posilou z Hostouně Kabelem, a také výkony mladíků. Ostaš hrál skoro celý zápas a jeden z trenérů Petr Kýzl ho chválil, že si vedl dobře a dokonce si na zkušenější protivníky i dovolil. V závěru naskočili ještě Škubal a Kočovský.

Výsledkový a tabulkový gejzír fotbalových soutěží

„V současné situaci pro nás zápas s druhým týmem tabulky nebyl jednoduchý, proto jsme vsadili na hru z hlubokého bloku. Bohužel lacinými chybami jsme brzy soupeře pustili do vedení a vepředu jsme byli až příliš limitováni ztrátou dua Bezdička – Sogbo. Byli jsme velmi málo nebezpeční,“ konstatoval Petr Kýzl.

Hostující Tomáš Šilhavý byl naopak spokojen. „Bylo dobře, že se nám povedl vstup a nepřipustili jsme pak žádné zdramatizování zápasu,“ řekl kouč hostů, který dal prostor více hráčům, když využil všech pět střídání. „Chtěli jsme vidět všechny v co možná nejdelším časovém úseku. Byla to pro nás zajímavá zkušenost, domácí organizovaně bránili. Musím ocenit, jak se se svou složitou situací perou. My měli dát více gólů, ale jinak jsme se zápasem spokojeni,“ dodal Tomáš Šilhavý.

SK Rakovník – FK Králův Dvůr 0:3 (0:2). Branky: 13. Krátký, 16. Kraus, 89. Kabele. Rozhodčí: Duda – Kubec, Šálková. ŽK: 34. Kilián (KD).

Rakovník: Bolšakov – Seol, Duchoň Hradecký, Bleck - Ostaš (77. Škubal), Turay, Ruda, Park, , Diawara – Hejda (80. Kočovský).

Králův Dvůr: Kudrna – Novák, Hell, Dvořák, Kilián (46. Osypenko), Osvald (46. Krátký), Beňo (78. Beňo), Tvaroh, Kraus, Kubeš, Kabele.