Ve formě je nejen Červený, ale celé mužstvo. Výborně chytá Janda, šlape obrana, která po Vyšehradu vynulovala další silný celek. Vždyť Živanice minulý týden naložily Hostouni výprask 7:1. A Hostouň musí brát v Rakovníku jako jednoho z hlavních adeptů, jehož by rádi stlačili v tabulce ČFL pod sebe.

Předseda klubu Marek Tvrz tlumočil fanouškům hodnocení trenéra Martin Pulpita, který byl s výkonem týmu spokojen. Těšila ho zejména zmíněná druhá nula. Tým byl sice na míči méně než protivník, na šance ale neprohrál a na góly, které jsou jediným základním měřítkem, zvítězil.

Rakovničtí zkoušeli několik nových hráčů, kteří by měli vyztužit zatím dost úzký kádr. Třeba Slováka Sisku ze Žiliny (bude se jednat). Nejvíce asi zaujal Kamerunec Njanwo přicházející ze čtvrté francouzské ligy, ten byl přínosem okamžitě.

Co se týče dalšího černocha Kingley Omovieho, tam se vedení SKR dohodlo v pátek odpoledne s konkurenčním Tatranem, že ho může vyzkoušet. „V úterý by měla padnout finální dohoda. Myslím, že oba kluby cítí, že bychom měli více spolupracovat,“ myslí si Marek Tvrz.

Doplnil ještě informaci k další možné posile Traoremu ze Sparty. Ten skvěle debutoval v přípravě proti Kladnu, pak už ale odmakal jen dva tréninky a skončil. „Problém je myslím jeho agent. Chce Traoreho udržet ve Spartě za každou cenu, přitom tam má malou šanci zahrát si. Vysvětlovali jsme, že u nás hráč může někoho silného oslovit a dostat se do druhé či první ligy, protože na to má. Pomáhal nám i Tomáš Rosický, ale neslyšeli na to a platit mu plat, jaký má ve Spartě, to nemůžeme,“ vysvětlil odchod nadějného borce Marek Tvrz.

Za týden jeho klubu čeká premiéra v ČFL, v sobotu 23. Srpna od 17 hodin přivítá Viktorii Plzeň B.

Živanice – SK Rakovník 0:1 (0:1). Branka: Jar. Červený.

Rakovník: Janda - Krupička, Rendla, Duchoň, Pelyak - Hamouz, Šindler - Rohla, Hejda, Dolák - Červený. Střídali: Tvrz, Krejčík, Omovie, Kalaš, Turek, Siska, Njanwo.