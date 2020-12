„S trenéry jsem o tom hovořil a nechat bychom si měli jednoho hráče a možná i dva další. Rozhodne se do úterý,“ řekl Deníku předseda klubu Marek Tvrz.

Novotný s Ben Hassenem tým poznávají od středy 9. prosince. Tunisan se připojil ale později, kvůli testu na koronavirus se mu opozdil odlet z domova. „Oba trenéři jsou skvělí. Mohamed mluví několika jazyky, což je při počtu cizinců u nás perfektní. Má i českou manželku, takže umí i česky. A Jirka Novotný? Jsem z něj nadšený, co je to za člověka. Rychle se začíná orientovat i v našem klubu, protože doteď se soustředil spíše na svůj post u reprezentační jednadvacítky a na starosti měl výběr trochu jiných hráčů,“ přibližuje dění uvnitř klubu Marek Tvrz.

Trenéři i vedení klubu se shodnou na jednom: aby se mužstvo mohlo zachránit v ČFL, musí získat i rozdílové hráče. Proto vybírají posily pečlivě. „Ale Jiří i Mohamed už chválili i hráče, které máme v kádru. Podle nich jde o to, aby do sebe dostali zlepšení některých detailů, hlavně taktických, a mohou se hodně zlepšovat,“ je rád předseda SKR.

Pouštění žilou

Při kácení lesa létají třísky a výjimkou není ani rakovnický SK. Vedení tak už oznámilo několik hráčům, že na jaře s jejich službami už nepočítá. Končí většinou ti, kteří přišli letos: brankář Petr Víšek, tatranský Kingsley Omovie, Michael Azilinon, Filip Krejčík, Kryštof Vilímek a Dominik Dolák.

Naopak na post brankáře je domluven místo zkušeného Víška mladičký plzeňský David Edelman, ten byl podle Tvrze měl zůstat určitě.

„Ještě nás opustil Gillardino Traore, který bude půl roku hostovat v nejvyšší marocké soutěži v týmu Agadiru. ,,Gillardinho se v poctivě připravoval a od svého příchodu udělal obrovský posun v kondiční připravenosti. Ačkoliv jde o hostování, tak se jedná o jeden z největších transferů v historii klubu,“ naznačil Tvrz, že Rakovník inkasoval zajímavou částku.

Bleck zůstane

Starosti mělo vedení klubu o obránce Nyanko Blecka, který svými výkony upozornil týmy z vyšších soutěží, že by o něj mohly mít zájem. Také měly, ale zůstane v SKR. „Jsme rádi, že nám ještě na jaře slíbil pomoc, jde o jednoho ze zásadních hráčů. V pondělí by měl přiletět a zapojit se do přípravy,“ uklidňuje předseda klubu, podle něhož se bude tým připravovat až do Vánoc a pak hned po nich od 28. prosince. V lednu ho pak čeká soustředění v Českém Dubu, pokud budou moci být hotely otevřeny.

„My každopádně spolupracujeme s Národní sportovní agenturou a i po předpokládaném pádu do čtvrtého stupně PSA bychom chtěli zachovat klasickou přípravu, protože většina našich hráčů má profesionální smlouvy,“ zakončil Marek Tvrz.