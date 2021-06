„Byla to kaňka jinak dobrého zápasu. Hlavně, že jsou oba kluci už doma,“ ulevil si předseda SK Rakovník Marek Tvrz.

Rakovník hrál dobrý zápas, podle Tvrze měl dokonce víc šancí, Tu největší v 88. minutě Černý, ale při úniku na brankáře ho atakoval obránce a rozhodčí zákrok jako penaltový neviděl, na rozdíl od hostů.

Právě Černý by mohl nahradit Červeného, ale nejde o hříčku ze Stendhalova slavného románu Červený a černý.

To jen Jaroslav Červený dál nevěřil projektu mnoha cizinců v kádru Rakovníka a domluvil se na odchodu do Karlových Varů, kde na 99 procent bude hrát v příští sezoně. Vystřídat by ho mohl právě Daniel Černý z Jiskry Domažlice, o jehož příchodu se jedná.

I vedení SKR už uznalo, že cizinců musí být omezený počet. Nejen kvůli partě. „Také bylo náročné se o hráče téměř pořád starat, byl jich hodně. Shodli jsme se, že v jich v kádru budeme držet pět,“ řekl Marek Tvrz.

Nyní ale čeká tým dvoutýdenní klid a dovolená. V závěru měsíce se vrátí do tréninku a pak i do zápasů. Nejprve se Zbuzany a pak s Bohemians Praha B.

Admira Praha – SK Rakovník 0:0.



Rakovník: Janda – Ahmin, Duchoň, Rendla, Bertaux – Hejda, Hamouz, Agostinho, Galip, Hradecký – Černý. Střídali Lachhep, Tarasov.