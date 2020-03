Nelehký start do jarních odvet České fotbalové ligy čekal fotbalisty SK Rakovník. Na UMT v Luční se postavili čtvrtému celku tabulky, rezervě Viktorie Plzeň a po obdobném průběhu jako na podzim v Rakovníku podlehli shodným výsledkem 0:3.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Oba celky začaly utkání hodně opatrně a na první vážnější šanci čekali diváci do 26. minuty, kdy Vais vysunul Pince, jehož lob Zach zlikvidoval. Chvilku poté střílel nebezpečně Gabriel, ale Zach byl opět na místě. A byl to dotřetice rakovnický gólman, který parádním zákrokem zlikvidoval v závěru povedený trestný kop Grajciara. Hosté se do žádné vyložené šance nedostali.