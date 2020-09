V bráně hostů dostal možnost poprvé zkušený bard Petr Víšek, jenž prošel v kariéře třeba Xaverov, Vyšehrad, Kladno, Admiru, Jirny, Zbuzany a řadu dalších, ale start měl nejhorší, jaký mít mohl mít. Už ve 3. minutě rakovnická obrana po rohu neuhlídala kapitána Cábelíků Krause a ten Víška propálil.

Hosty jakoby inkasovaný gól probral a brzy mohli vyrovnat. Nejprve Omovie, jehož bomba po vysunutí Azilinonem však trefila tyčku. Následně i stoper Duchoň, který v dobré šanci merunu mezi tyče nenacpal. Trest byl krutý – Osvald si srovnal za vápnem miřidla a krásně zvýšil na 2:0. Dokonce mohl přidat další branku, ale to už by k hostům bylo hodně nespravedlivé. Místo toho těsně před pauzou našel centr Červeného přes celé vápno dobře hrajícího Hejdu a ten přesnou trefou vrátil hosty do utkání.

Ve druhé části ovšem Královák defenzivu zlepšil, výborně hlídal kanonýra Červeného a hosty už do žádných velkých možností nepustil. Zahrozil naopak sám bombou Šebka, tam ale nakonec gólman Víšek zasahovat nemusel. Hosté měli největší možnost při trestňáku nového hráče Osypenka. Ukrajinec, který přišel z týmu pojmenovaného Mezinárodní svaz mládeže (Rakovník s ním hrál v létě přípravu), mířil přesně do šibenice, ale hráč ve zdi jeho pokus se štěsdtím pro domácí tečoval mimo.

Rakovník skončil sérii zápasů, v nichž by body byly velkým překvapením. Nyní má ale doma Benešov (sobota 10:15) a pak hraje v Sokolově a hostí Karlovy Vary. Tam už by bodovat chtěl a pomoci by konečně mohly i posily z Ghany, které už by měly mít vyřízená víza. S jejich příchodem by měl dorazit také silný partner klubu, kterého chce vedení představit při příletu Afričanů.

"Už před sezonou jsem říkal, že máme extrémně těžký los a soutěž pro nás vypukne prakticky až šestým kolem. Nicméně ani v Králově Dvoře jsme nepodali špatný výkon. Škoda odstoupení zraněného Hejdy, hrál velmi dobře. Těšíme se také na návrat stopera Rendly, což je náš klíčový hráč. Ale nechceme nic uspěchat," řekl předseda SKR Marek Tvrz.

Králův Dvůr – SK Rakovník 2:1 (2:1). Branky: 3. Kraus, 36. Osvald – 44. Hejda. Rozhodčí: Grimm – Janoch, Kříž.



Králův Dvůr: Toman – Bouček, Hell, Novák, Dvořák, Osvald, Killián, Šebek, Kraus (76. Zelenka), Beňo, Krejdl (70. Kůžel).



Rakovník: Víšek – Bleck, Pelyak, Duchoň, Dolák (46. Osypenko) - Šindler (63. Krupička), Azilinon (64. Krejčík), Hamouz (81. Donkor), Hejda (55. Kalaš) - Omovie, Červený.