A tak v závěru vše pojistil nejkrásnějším fotbalovým momentem Vlasák, který vsadil na technickou ránu, jaké říkají fotbalisté rohlík. Tenhle byl obzvláště vypečený a skončil za bezmocným Zachem. Jásající Vlasák pak slavil u jásající lavičky, kde už se předtím pořádně seštěkali trenéři i členové realizačních týmů, mezi nimiž to jiskřilo už od prvního poločasu. .

V domácím dresu byl blízko zvýšení na 2:0 Vlasák, jenž těsně minul. Po obrátce zase hodně litoval pokažené hlavičky Kosík, byl na vápně zcela sám. Bomba Zahranyčného těsně přeletěla bránu. Hosté se tak mohli snažit o vyrovnání až do konce, jejich nejnadějnější centr však nikdo nezasáhl.

Hosté měli méně šancí, těžko do nich pronikali. Za stavu 0:0 ale Gbegbeho krásná rána práskla o břevínko, tam hosté byli blízko. Po obrátce zase unikl po křídle ex-sparťan Traore, ale dostal míč jen na tyčku.

Zápas rozhodl vlastní gól. Před poločasem hlavičkoval s krkolomné pozici dobře Hájek a zřejmě Brazilec Troche si srazil míč do vlastní brány. Rakovníku se tak stalo osudným, že standardky soupeře bránil hůř než poctivější Hostouň. Ta vsadila proti partě technických hráčů z celé planety (Brazílie, Portugalsko, Afrika) na neústupnost, důraz, tvrdost. I proto se na fotbal chvílemi nedalo koukat, bylo to jen o faulech a autech.

