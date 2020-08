„Loni jsme Admiru shodou okolností také ve druhém kole porazili a pak se nám moc nedařilo. Věřím, že letos to bude lepší,“ míní pětadvacetiletý odchovanec Kounova, který v SK Rakovník hraje od mladších žáků a opustil ho jen jednou na půl roku v Tatranu.

Těžký zápas s Admirou rozhodly vaše střelecké schopnosti, góly střílíte už od přípravy. Čím to?

Je pravda, že loni jsme dal jeden… (hořký úsměv). Letos se daří, něco jsem trefil už v přípravě (4 góly), něco v soutěži. Jenže jde hlavně o to, aby uspěl tým. Myslím, že nám dost pomohl příchod nového trenéra Martina Pulpita.

To je profitrenér s ligovými zkušenostmi. Čím konkrétně vám pomohl?

Podle mě je dobře, že přišel někdo zvenku, něco takového jsme přesně potřebovali. Má přirozený respekt, každý poslouchá a plní, co se po něm chce. Jako hráči cítíme, že to s námi myslí dobře. Má kvalitní tréninky, leccos s námi probírá i individuálně. Zatím to prostě funguje.

A ještě se vrátím k těm vašim gólům, protože bude potřeba, aby je dávali i ostatní borci. Kdo vám může pomoci?

Uvidíme. Z Tatranu dorazil Kingsley Omovie, který góly střílet umí. Myslím, že se přidá Marek Hejda, který proti Admiře stál za červenou kartu. Ze standardek umí dát gól Petr Duchoň. Podporu budeme potřebovat i od krajních záložníků.

U vás je zajímavé, že jste civilním povoláním policista, kteří slouží celodenní služby. Jak to skloubíte s fotbalem?

Někdy to je složité, ale jde to. Pomáhá mi hodně manželka, se kterou vychováváme ročního syna. Je s ním dost práce, takže jí patří velký dík, že má pro fotbal pochopení. Sama je ale fotbalistka, takže to chápe. V práci mi také vycházejí vstříc, služby na den zápasu dostávám málokdy. A když, tak mi kolegové směnu vymění. Horší je to s tréninky, které stíhám dva až tři. U zápasu je problém, když na něj jdu po sobotní čtyřiadvacítce. Pak bývám hodně unavený.

Jste srdcař, pořád v SKR, ale o střelce vašeho kalibru je určitě zájem všude a vždy. Vydržíte ještě v klubu?

Já odešel jen před časem do Tatranu na půl roku. V době, kdy jsem dělal policejní školu a potřeboval nějakou změnu. Dojíždět se mi nikam nechtělo, takže proto Tatran. Jinak zůstávám na SK, mám to tady rád.

A ještě poslední otázka směrem k dalšímu duelu. Opět Pražané, ale Vltavín má po dvou kolech šest bodů, jde z něj respekt…

To z každého v ČFL. Jsme teď ale v dobré pohodě a zadarmo jim tam body nenecháme. O Vltavínu toho tolik nevím, nicméně trenér nás určitě nachystá dobře.