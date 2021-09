Dva silně ohrožené týmy se utkaly po roce, ale zatímco loni Rakovník duel na půdě tehdy po pádu ze druhé ligy hodně rozebraného soka srazil, tentokrát od začátku nestíhal. Už po čtvrt hodině vedli domácí zaslouženě 2:0, když se prosadil hlavou Krlička a po něm Stockner. Krlička navíc přidal hlavou i další gól, a když Hradecký snížil z pokutového kopu, ze stejné výhody si domácí vzali tříbrankový náskok zpátky.

Po přestávce však hosté mohli ještě se zápasem něco udělat. Povedlo se jim totiž rychle snížit a měli i šance na třetí branku. To už by s domácími asi zahýbalo, ale třetí branka nakonec nepadla. A místo toho do otevřené obrany udeřil hrdina utkání Krlička, který završil hattrick.

Situace Rakovníka je nadále kritická, je na chvostu tabulky.

Baník Sokolov – SK Rakovník 5:2 (4:1). Branky: 8., 30. a 83. Krlička, 15. Stockner, 41. Mlika (PK) – 36. Hradecký (pen.), 47. Potchi. Rozhodčí: Ulrich – Plzák, Míč.

Rakovník: Janda – Ahmin, Rendla, Duchoň, Mašek (35. Ainca), Hradecký, Hejda (89. Vydra), Hamouz, Gbegbe (66. Lachheb), Potchi, Červený.