Jak byste zhodnotili účinkování v podzimní části soutěže?

Podzimní část je třeba rozdělit na tři části podle trenérů Libora Šímy, Davida Jarolíma a Jiřího Razíma. Vrátím se nejdříve o několik měsíců zpět, kdy se divizní sezona 2018/2019 chýlila ke svému konci a my tušili, že pokud se nám podaří v tabulce dostat před tehdy třetí Přeštice, tak by to mohlo znamenat naději na účast v ČFL. Veškeré okolnosti dopadly v náš prospěch, skončili jsme třetí a my skutečně stáli na prahu rozhodnutí ČFL ano či ne. V tu chvíli bylo stanovisko hráčů i vedení jasné v podobě akceptace postupu. Věděli jsme, že ČFL bude velmi náročnou soutěží, zvlášť po rozlosování skupin, kdy jsme se dostali do podle řady fotbalových odborníků do “skupiny smrti“.

Do soutěže jsme vstoupili domácím zápasem s rezervou Viktorie Plzeň, na který dorazilo téměř dva tisíce diváků. Neuvěřitelný start, velmi dobrý výkon od hráčů a velmi krutá porážka. Postupová euforie pokračovala i do druhého kola, kdy jsme nádherně otočili v samém závěru utkání s Admirou Praha a poprvé zvítězili. Následovaly venkovní porážky na Vltavínu a Králově Dvoře, kde jsme dojeli na naši nezkušenost. Poté jsme ale doma dokázali porazit silné Domažlice 1:0, když nás neskutečně podržel Radek Zach, který chytil snad osm vyložených šancí soupeře. Od tohoto zápasu začal postupný pád, který vygradoval slabými výkony v Hostouni a doma s Benešovem a přišla trenérská změna v podobě Davida Jarolíma, který dokázal mužstvo zvednout. Sehráli jsme velmi dobrý zápas s Karlovými Vary, byť jsme získali jen bod. Úroveň tréninků šla rapidně nahoru a všichni jsme cítili, že to je dobrý restart. Bohužel po utkání v Příbrami jsem se druhý den dozvěděl velmi nepříjemnou zprávu, a to, že David své angažmá ukončuje. Více to rozvádět nebudu, protože už je to za námi a myslím, že v médiích toho proběhlo již mnoho na toto téma. Byli jsme bez trenéra. Mužstvo dočasně vedl Petr Kýzl z U19, za což mu děkuji, že do toho šel.

Po tomto utkání mužstvo převzal Jiří Razím s Lukášem Stuchlem. Jirka v ten moment přestal hrát, ale byl v kabině velmi respektovanou osobou, což dokázal přenést do tréninků i zápasů. Mužstvo měl na starosti v pěti zápasech a z toho čtyři soupeři byli z elitní čtyřky. Přesto mužstvo tyto zápasy zvládlo, řekl bych, sympaticky. Sparta B nastoupila v silné sestavě s Karlssonem, Costou či Ben Chaimem, Táborsko má kádr na druhou ligu a zaslouženě vede soutěž a Slavia B proti nám nasadila Takácse s Provodem, kteří sbírají starty i v Lize Mistrů. Mrzí mě domácí zápasy s Pískem a Štěchovicemi. S Pískem jsme vedli a měli několik příležitostí stav navýšit, ale to se nestalo a naopak hosté utkání otočili. Utkání se Štěchovicemi považuji za velmi kruté, protože jsme po většinu utkání hráli s míčem, ale hosté nám z téměř každého překročení útočné poloviny dali branku a byl z toho debakl 1:6, navíc jsme neproměnili pokutový kop. Jirka Razím zaslouží velké poděkování, že do toho šel a jednoznačně prokázal svůj trenérsky potenciál.

S posledním místem nemůžeme být spokojeni, objektivně říkám, že jsme mohli mít klidně o pět až osm bodů víc. Na druhou stranu nikdo, kdo v ČFL nepůsobil, si nedokáže představit náročnost této soutěže. Ani my jsme si ji v létě nedokázali reálně představit, proto říkám, že i kdyby naše účast měla být jen na jednu sezonu, tak je obrovským úspěchem. Že jsme vůbec mohli tu jednu sezonu ji hrát v našich skromných podmínkách, když máme v kádru domácí hráče, kteří se od I.A třídy sportovním vzestupem dostali až do ČFL.

Už jste také představili nového kouče po trenéru Razímovi.

Novým trenérem se od ledna stal Radim Suchánek, což je jméno všem velmi známé. Radim u nás působil řadu let a nyní jsme dospěli k závěru, že jeho návrat bude nejvhodnějším řešením pro dobu, kde se nacházíme. Samozřejmě lpíme i na obsazení role asistenta kvalitním jménem, ale tady zatím jasno nemáme. Věřím, že Radim dokáže mužstvo kvalitně připravit na jarní část. Ve hře je i zimní soustředění, kam by se A tým vydal po letech.

Jak jste spokojeni s obměnou kádru, jak hráči zapadli?

Myslím, že kádr byl velmi posílen. Z divizního kádru skončil Pavel Besta a talentovaný Jan Čech šel do Nového Strašecí, aby hrál co nejvyšší soutěž, protože v třetí lize by zřejmě příliš prostoru zatím nedostal. Přišel Michal Rendla z druholigové Chrudimi, který bohužel odehrál jen čtyři zápasy a to zrovna se špičkou soutěže a jeho přínos je nezpochybnitelný. Zkušený Martin Klein, se kterým jsme byli domluveni na angažmá v divizi, ale nakonec jsme se domluvili, že spolu zkusíme i ČFL. Z Olympie Radotín nás posílil ofenzivní obránce Denys Pelyak a špílmachr Václav Milec, který byl bohužel třetinu podzimu také zraněný. Z Králova Dvora přišel náš odchovanec Marek Hejda a Dominik Dolák, který bohužel téměř vůbec nehrál ze zdravotních důvodů. Posílení kádru tedy bylo velmi dobré, bohužel žádný zápas jsme v podzimní části neodehráli v optimálním složení.

Dá se počítat s výraznými změnami v kádru?

Hráčský kádr je zatím otevřený jak směrem ven, tak dovnitř. Sondujeme různé možnosti i třeba formou spolupráce s ligovými týmy, rozhodně nechceme a ani nemáme zdroje na to přivést tři až pět hotových hráčů. Stále chceme hrát v drtivé většině s rakovnickými hráči, kteří stojí u obrovského vzestupu fotbalu v Rakovníku. Je možné, že někteří hráči s potenciálem hrát vyšší soutěž nás opustí, ale zatím není nic jisté. Odehrajeme asi pět přátelských zápasů, což věřím, že nám nastaví zrcadlo pro jarní část.

Je v silách týmu udržet soutěž?

Znovu opakuji, že kádr není vůbec špatný, přišla řada kvalitních hráčů, ale bohužel jsme nikdy neměli k dispozici kompletní kádr. Zranění trápila také Schwendta, Severina, Hamouze či Červeného. Troufám si tvrdit, že jsme konkurenceschopným týmem pro více než polovinu týmů. Do jarní části půjdeme i s podzimními zkušenosti.

Udělali byste něco po skončení podzimu jinak?

To se strašně těžko říká. Snad jen kdybychom tušili, že David Jarolím u mužstva bude jen devět dní, tak bychom tuto miniepizodu v historii zapsanou neměli. A samozřejmě teď už víme, jak je ČFL náročná soutěž, což jsme si v létě nedokázali představit. Postupu nelitujeme, naopak jsme hrdí na hráče, v jak skromných podmínkách si to dokázali vybojovat postupně přes krajský přebor a divizi.

Chtěl byste někoho pochválit nebo naopak?

Pochválím rakovnickou veřejnost za fantastickou atmosféru během zápasu s Plzní a Admirou, naopak mě mrzí, že když se při konci podzimní části nedařilo, tak se z většiny diváků stal pouhý negativní odpůrce fotbalu v Rakovníku. Účast v ČFL je úspěch a rozhodně jsme si nemohli nikdo představovat, že výkony budou stejné jako v divizi.

Chci poděkovat všem divákům, kteří na fotbal v Rakovníku chodili pravidelně v průběhu podzimní části a těším se, že nás budou podporovat i na jaře, kdy mimo jiné doma přivítáme rezervy Sparty a Slavie. Poděkování zaslouží všichni sponzoři a zejména hráči a realizační tým Michal Rohla, Lukáš Stuchl a Michelle Moravčíková, kteří dělají maximum pro co nejlepší výsledky našeho klubu.

Miloslav Doležal