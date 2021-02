Odmalička byl talentem a jako takový byl zvyklý být v každé kategorii benjamínkem. Tak je to i v A mužstvu fotbalistů SK Rakovník, kam se propracoval nadějný obránce Jeremy Šindler loni v létě. Pro klubové stránky SK Rakovník pak vyprávěl o těžkém začátku ve třetí lize i svých snech do budoucna.

Při dodržení opatření si fotbalisté SK Rakovník zatrénovali v sobotu dopoledne. | Foto: Foto: Antonín Vydra

Šindler je brán jako velký talent už několik let. Už od patnácti let střídavě hrál za dorost i béčko mužů v krajské I. B třídě. „Díky zkušenosti z béčka pro mne přechod do mužů nebyl nějak zásadní změnou. Hlavní rozdíl je fyzická stránka a také to, že za víkend mám teď už jen jeden zápas,“ vypráví talent, jenž při zranění zkušeného Michala Rendly naskočil do základní sestavy SK Rakovník už v prvním kole ČFL.