Cábelíci z Králova Dvora prožívají zvláštní, ale krásnou sezonu. V přípravě byli úplně marní, se startem ČFL navíc jejich kabinu navštívil koronavirus a museli zápasy odkládat. Ale i když pak měli nabitý program a museli hrát i vložené středy, rozjeli se k ohromné sérii osmi zápasů bez porážky a prvnímu místu v tabulce. Teprve v minulém kole prohráli vysoko na Slavii, ale rychle se vrátili na vítěznou vlnu. „Příprava je stejná jako na kterýkoli jiný zápas, postaveni v tabulce je pro hráče samo o sobe velkou motivací. První místo v tabulce se snažíme moc neprožívat a proto jsme neměli pocit, že jsme až tak velcí favorité, jak by se z tabulky mohlo zdát,“ poznamenal před utkáním domácí trenér Tomáš Šilhavý.

Rakovníku nedali Cábelíci naději, už do poločasu to bylo 2:0. „Proti Slavii jsem musel řešit více situací než v zápase s Rakovníkem. Na Slavii to bylo nahoru dolů. S Rakovníkem jsme hru kontrovali,“ podotkl brankář Cábelíků Daniel Toman. Ukázal se velký rozdíl mezi oběma týmy. Nejen herní, ale i v zakončení. Králův Dvůr má hned dva skvělé střelce a oba se proti Zachovi prosadili. Jako první Kraus osmou trefou v sezoně z krásného trestňáku, ve druhé části Mach dokonce devátým gólem. Mach přitom hraje ČFL po příchodu z Hořovic prvním rokem (před lety si ji jako mladíček jen vyzkoušel).

Rakovníku dal navíc gól těsně před pauzou i Osypenko, který loni nastupoval v jeho řadách. Přitom nahradil právě zraněného Krause, ale domácí trenér Šilhavý má kam sáhnout, zatímco jeho otec v pátek po Walesu naznačil, že bez mnoha základních hráčů sestavy národní tým nepodal obvyklý výkon. „Nejdříve se krásně z přímého kopu trefil Krausič a pak jsme dali do půle gól po hezké kombinaci Machy - Dvořka – Oleh,“ popsal první dva zásahy kouč Šilhavý. „Nejdůležitější zákrok byl určitě přímý kop z první půle, kterou jsem vyrážel do strany. Jinak to byl zápas, kde jsem hrál hodně nohama a snažil se klukům pomáhat,“ řekl gólman Toman.

Hosté šli do utkání dost citelně oslabeni. Chyběl zraněný stoper Troche, a také Agostinho, jenž odcestoval na testy do Hannoveru (U23). Záložníka Potchiho klub uvolnil. „Nebyli jsme spokojeni s jeho výkonností. Další dva borci nám hodně chyběli, ale měli jsme nějaký plán. Jenže domácí proměnili trestný kop, uklidnili se a vyhráli pak zaslouženě. Pro nás je mnohem důležitější zápas za týden s Povltavskou,“ řekl předseda SK Rakovník Marek Tvrz.

Po Machově gólu domácí zápas kontrolovali, i když se Rakovník snažil. „V druhém poločase si soupeř vypracoval dvě velké šance, které naštěstí neproměnil. Tomič je pro nás důležitý v každém zápase, i tím, jak pomáhá s rozehrávkou. Navíc působí jistě a tím dodává klid hráčům v poli,“ pochválil gólmana Daniela Tomana jeho trenér. Brankáře určitě těší nula na jeho kontě. „Vychytaná nula vždycky potěší. Jsem za to rád a ještě, když se vyhraje. Je to ale práce celého týmu. Zatím za to nejsou žádné příspěvky do kasy. Aspoň o tom nevím,“ smál se Toman.

Králův Dvůr – SK Rakovník 3:0 (2:0).

Branky: 21. Kraus, 41. Osypenko, 53. Mach. Rozhodčí: Maiello – Fišer, Hlaváček. ŽK: Hradecký (SKR). Diváků: 200.

FK Králův Dvůr: Toman – R. Novák, Hell, Dvořák, Holý (78. Jákl), Kilián, Osvald (66. Krejdl), Beňo, Kraus (27. Osypenko), J. Novák, Mach (66. Václavík).

SK Rakovník: Zach – Ahmin, Rendla, Modesto (46. Lachheb), Hamouz, Hradecký, Duchoň, Joao Felipe (64. Mašek), Jan Červený (53. Hejda), Traore, Nwachukwa.