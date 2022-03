Po přestávce se obraz hry nezměnil. Pokud neměl Rakovník míč, dobře a pevně bránil s pětičlennou obranou, pokud ho získal, dostával ho na Sogba, který ho podržel a rozdal nabíhajícím křídlům Seolovi a Šindlerovi. A nakonec to byl právě Sogbo, který zápas rozhodl. V 57. minutě rozjeli akci Ruda s Bezdičkou a jeho centr posila z Vlašimi uklidila do sítě Admiry.

Ta se ve zbytku duelu k velké šanci nepropracovala, naopak hosté mohli zvýšit. Hlavně Sogbo při dalším úniku z půlky hřiště, ovšem už nebyl přesný. Pak neuspěl ani Bezdička a přišlo vyloučení Mengueho, podle hostů trochu přísné. Ale krátké oslabení už ukopali a berou tři cenné body.

Tatran se dočkal první výhry! Proti Štětí ji trefil mladík Štěpánek

Možná o to cennější, že se ráno nemohli dostat do kabiny pro věci, protože vedoucí týmu zaspal. Kdyby pak nebylo pomoci otce Jeremyho Šindlera a jeho odvozu, ani by všichni zápas nestihli. „Nevím, jestli nám někdo hází klacky pod nohy schválně, snad to tak není, ale každopádně věřím, že tyhle věci náš tým spíše posílí, abychom ukázali, že budeme bojovat za sebe i za Rakovník,“ řekl Deníku trenér Mohamed Ben Hassen, podle něhož zatím funguje taktika, kterou s Jiřím Novotným stanovili v zimní přípravě. „Na podzim jsme se snažili o pěkný útočný fotbal, ale v ČFL se na tohle nehraje. Je to boj, každý brání v bloku a my se tomu museli přizpůsobit. Na Admiře jsme kromě začátku zahráli velmi dobře a vyhráli zaslouženě. Teď se těšíme na domácí zápas,“ připomněl Ben Hassen návrat domů, kde v sobotu Rakovník hostí silný Vltavín.

A ještě zajímavost: bránu Adminy nově hájí dlouholetá opora Tatranu Ivan Žulevič – tentokrát byl jen náhradníkem.

Admira Praha – SK Rakovník 0:1 (0:0). Branka: 57. Sogbo. Rozhodčí: Ježek – Svoboda, Novotný. ČK: 85. Mengue (R).

Rakovník: Švenger – Seol, Mengue, Hradecký, Duchoň, Šindler – Ruda, Diawara (57. Hejda, 90+3. Lachheb) – Traore, Bezdička, Sogbo.