Gratuluji k výhře i obrovskému počtu hlasů (10684). Máte pojem, kde jste tak ohromující množství hlasů nasbíral a kdo nejvíc pomáhal?

Děkuji. Myslím si, že vím, kde jsem nasbíral tolik hlasů. Nejvíc mi jich určitě poslala rodina, moji nejbližší příbuzní a kamarádi. Všem, kdo mi poslal hlas, bych chtěl touhle cestou poděkovat.

Koho byste zvolil za nejpopulárnějšího borce na Rakovnicku vy sám?

Po pravdě ani nevím, komu bych hlas poslal. Na Rakovnicku je plno skvělých fotbalistů, kteří se do ankety ani nedostali.

Fotbal a vlastně celá společnost v posledních měsících úpěly pod lockdownem, ale váš tým se i díky tomu může zase klidně připravovat na další sezonu bez obav z pádu do divize. Berete aspoň tohle za dobrou zprávu, nebo jste si byl jistý, že se zachráníte?

Zpráva je to dobrá. Jistý se záchranou soutěže jsem si samozřejmě nebyl. To si člověk nemůže být nikdy. Záchrana soutěže by pro nás byla ještě složitá a hodně těžká.

Jak jste vůbec snášel lockdown? Vím, že máte maličké, tak asi nejvíc s rodinou…

Ano, jak říkáte. V lockdownu jsem trávil nejvíc času se svou rodinou a taky dost pracovně.

Mezitím se ale dost věcí měnilo i v Rakovníku. Noví trenéři, noví hráči, jaké bylo seznámení?

Seznámení bylo rychlé, žádné velké zdržování, jelikož jsme nevěděli, zda začne nebo nezačne soutěž, a bylo potřeba se připravit.

Na podzim jste říkal, že trenér Pulpit přinesl do mužstva řád, že si nikdo nedovolí nic ošidit. Pak asi úplně chemie mezi ním a některými hráči nefungovala, takže co nová trenérská dvojka, jak vidíte je?

Nová trenérská dvojice je super. Mají jasné plány a vize. Uvidíme, co se jim z toho povede. Moc si přeji, aby se jim v Rakovníku líbilo a dařilo.

Do mužstva přišla i řada hráčů z ciziny. Jak tenhle krok berete, je to dobrá cesta?

Já osobně si myslím, že to dobrá cesta není, ale ukáže to až čas. Více se k tomu vyjadřovat nechci.

Rakovník jako profi mužstvo trénoval, takže jste se s novými hráči mohli dát dohromady. Povedlo se to a utvoříte dobrou partu? Nebo to bude těžké už kvůli jazykové bariéře?

Ukázalo se, že díky jazykové bariéře je to těžké. Během tréninků byl tým utvořen na dvě party, a to na českou a zahraniční část. Kluci z ciziny umí většinou francouzsky, což z českých hráčů neumí skoro nikdo. S tím nám pomáhal trenér Mohamed Ben Hassen, ale nebylo to ono.

Předpokládám, že už se nemůžete dočkat zápasů. Kdy to podle vás vypukne, je šance s nějakou přípravou ještě teď na jaře?

Samozřejmě na zápasy se velice těším. Strašně mi to chybí jako nám všem, kteří se pohybují okolo jakýchkoliv kolektivních sportů. Teď na jaře se určitě nezačne, a proto pevně věřím, že začneme podzimní částí ročníku 2021/2022. Vše samozřejmě bude záležet na epidemiologické situaci.

Jednou z hlavních výher v anketě je sázenka od společnosti Fortuna. Sázíte vůbec na fotbalové zápasy a jak se vám případně daří?

Na fotbalové zápasy sázím. Není to pravidelně, ale občas si rád vsadím. Samozřejmě spíš prohrávám než vyhrávám (úsměv).

Pozvete kamarády, kteří vám pomohli svými hlasy, na nějaké posezení?

Až to situace dovolí a budeme moci posedět, tak to určitě zapijeme.