Domácí nasadili zbrusu novou posilu, tmavého útočníka Michaela Azilinona, který hrával v mládeži za Slavii, v ČFL pak získal nejvíc zkušeností v Benešově, odkud si na půl roku odskočil do Čížové a nyní bude pomáhat Rakovníku.

Hosté si přivezli nejznámějšího hráče Egona Vůcha, někdejší talent, který se ale po přestupu do Plzně začal vytrácet a loni ho nerestartoval ani ambiciózní Žižkov.

Samotný zápas začali mnohem lépe hosté a brzy si vytvořili dvě velké šance, které však mířily obě těsně mimo Jandovy tyče. Místo toho přišla nejlepší rakovnická dvouminutovka v zápase a slepené branky. Dokonale se zapsal Azilinon, který si našel na zadní tyči přetažený centr a poslal ho do domažlické brány. Hned z následujícího útoku se pak přes obránce svým tradičním způsobem prosadil Červený a zavěsil podruhé – 2:0!

Ne nadarmo se však říká lehce nabyl, lehce pozbyl. Rakovník až moc ubral, hosté bleskově snížili ze standardky Mužíkem a pak začali domácí svírat, až Hrubý pěknou střelou vyrovnal.

Teprve pak zase domácí ožili, Krupička byl blízko vrácení náskoku, jenže jeho parádní pokus trefil jen břevno.

Místo toho uspěly Domažlice, kterým se po obrátce povedlo to, co Rakovníku v první části: slepené branky. Nejdřív udeřil Hrubý a o dvě minuty později po vyšachování obrany mířil do odkryté klece Vůch. Tahle trefa byla nakonec vítězná, protože domácí nesložili zbraně, Červený je svým druhým zásahem dvaceti minut před koncem vrátil do hry, ale ve zbytku se přes nadějné náznaky a jeden obrovský závar domácí k vyrovnání nedostali.

SK Rakovník – Jiskra Domažlice 3:4 (2:2). Branky: 14. Azilinon, 15. a 70. Červený – 19. Mužík, 28. Hrubý, 55. Došlý, 57. Vůch. Rozhodčí: Šulcová – Severýn, Krejsa. ŽK: Azilinon, Červený – Mužík, Fišer, Skopový, Bauer. ČK: 86. Pulpit (Rakovník – trenér).. Diváků: 350.

Rakovník: Janda – Black, Pelyak, Jar. Červený, Šindler, Azilinon, Krupička, Omovie, Duchoň, Hamouz, Hejda

Domažlice: Růžička – Fišer, Teršl, Mužík, Vůch, Brabec, Černý, Rychnovský, Hrubý, Došlý, Dvořák.