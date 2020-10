„Chtěli jsme minimálně o tři víc. Ale přerušení soutěží vnímáme jako příležitost ke stabilizaci klubu, protože soutěž se nevyvíjela úplně podle našich představ. Navíc změn v klubu bylo opravdu hodně, řada z nich se navíc uskutečnila až v průběhu soutěže,“ prohlásil v rozhovoru na klubových stránkách předseda SKR Marek Tvrz.

Už zmíněné hledání trenéra podle svých slov nešidí a vedl mnoho jednání. Konkrétní jména ale neuvedl, pouze datum, dokdy chtějí mít v klubu jasno.

„Do 15. listopadu, a to s ohledem na to, že chceme využít možnosti trénovat ihned, až to ministerstvo zdravotnictví dovolí, vysvětlil a k volbě nového kouče dodal: „Vedeme řadu jednání a nabídnutý časový prostor chceme využít k nejlepšímu možnému řešení. Nechceme udělat žádné unáhlené rozhodnutí, fluktuace trenérů za poslední dva roky byla obrovská. Hledáme variantu, která přinese stabilitu a bude se jednat o dlouhodobé řešení. Již jsem absolvoval řadu schůzek s potenciálními adepty, ale zatím nic rozhodnuto není.“

Měnit se podle Marka Tvrze bude zřejmě i kádr mužstva. Někteří borci podle něj mají nabídky do vyšších soutěží, jiní zase přijdou. Opět budou i ze zahraničí.

„Očekávám, že v zimě bude migrace tak pět hráčů ven a pět dovnitř. S ministerstvem zahraničí řeším příchod talentovaného hráče z Tunisu do kategorie U19 a také příchod dvou hráčů do A mužstva, přičemž jeden z nich je talentovaný Argentinec z nejvyšší bolivijské ligy,“ hlásí předseda, ale zároveň dodává, že jen kolonií Rakovník být nechce. „Budeme aktivní také na českém trhu, chceme mít silnou kostru kádru z českých hráčů,“ slibuje.

Hlavním cílem musí být aktuálně záchrana ČFL, která může být složitější než před rokem. Aby byl ročník uznán jako regulérní, k tomu stačí nyní odehrát jen půlku soutěže. Pro Rakovník by pád do divize byl nepříjemný už proto, že se mu povedlo přivést silného partnera z arabského světa.

„Této spolupráce si strašně moc cením a je pro nás milníkem. Kvůli pandemické situaci jedeme zatím v provizorním režimu a s právníky řeším vznik akciové společnosti, kam by od nové sezony přešla práva soutěží ze současného spolku. Při této spolupráci totiž fungovat skrz spolek je velmi náročné. Předpokládáme, že po vzniku akciové společnosti a vytvoření profesionální organizační složky pocítí tyto pozitivní změny v klubu všichni,“ je přesvědčen Marek Tvrz, podle něhož nelze bez fungující organizační složky posouvat tu sportovní dál.