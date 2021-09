Osm kol to trvalo, než si fotbalisté SK Rakovník mohli zakřičet v kabině vítězný pokřik. Po bitvě s Karlovými Vary, což je témě derby, měli důvod k radosti hlavně díky skvěle zvládnutému druhému poločasu. Vyhráli 4:2!

SK Rakovník (ve žlutém) konečně prolomil smůlu a slaví první výhru v ČFL - doma přemohl Karlovy Vary 4:2. | Foto: Antonín Vydra

Byl to hodně očekávaný návrat Jaroslava Červeného. Rakovnického super střelce posledních let, který ale před sezonou nečekaně ohlásil odchod právě do Varů, proti nimž loni nedal penaltu a tým padl 0:1. Jenže stalo se, co čekal málokdo. Červeného uhlídal téměř dokonale Michal Rendla, zatímco na druhé straně se jméno Červený dvakrát objevilo v kolonce střelců. Prosadil se totiž Jaroslavův mladší brácha Jan, který díky odchodu bráchy dostává hodně prostoru a teď konečně dal i góly.