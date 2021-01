„Někteří hráči s SK Rakovník měli profesionální smlouvy, zbytku jsme je nabídli, a podepsali. Proto můžeme trénovat,“ vysvětlil předseda klubu Marek Tvrz a na instagramovém účtu odpovědělo vedení fanouškovi, kterému se povolení tréninků nezdálo, tím, že příprava probíhá v souladu s platnými nařízeními Vlády ČR. A za přísného dodržování protiepidemických podmínek. S tím, že vše potvrdila krajská hygienická stanice.

Rakovník má v téhle sezoně jedinou ambici, zachránit se v České fotbalové lize. To po osmi podzimních kolech nevypadá moc nadějně, mužstvo je na čtrnáctém místě s pouhými šesti body. Co naději dává, to je vstup nového zahraničního partnera do klubu. Díky tomu přichází spousta hráčů, byť někteří na zkoušku. Zejména se jedná o Afričany.

Na pozici sportovního ředitele přišel bývalý slavný obránce Jiří Novotný, trénovat bude jeho někdejší spoluhráč ze Všenor a bývalý borec Znojma, Tunisan Mohamed Ben Hassen. Ten i díky tomu, že se může s týmem společně připravovat, tvoří silný kádr, který bude navíc v přípravě napřed před svými protivníky.

„Na jednu stranu je těžké plánovat naše týdenní tréninky, když neznáme přesné datum zahájení soutěže - o to víc, že je pro nás klíčové, aby byl tým stoprocentně připravený. Avšak na druhou stranu nám dlouhá přestávka dává více času na práci a správnou přípravu týmu,“ řekl Ben Hassen v rozhovoru pro klubový web. A zároveň přiznal, že původně chtěl v úvodu přípravy vsadit na zlepšení fyzické kondice, ale i kvůli tomu, že odpadlo plánované soustředění v Českém Dubu, se bude soustředit spíše na vylepšování taktických věcí.

„Do Rakovníku jsme přijeli, abychom postavili silný tým, vytvořili mezinárodní akademii a dostali tým do vyšší soutěže, na což budeme my, naši fanoušci, investor, administrativní oddělení a všichni spolupracovníci hrdí. Zkušenost KSG (společnost, která do SK Rakovník vstoupila) s mnoha kluby v Portugalsku jako např. Santa Clara, či Fatima nám dává naději pro dosažení těchto cílů a plánu. Ale potřebujeme čas, důvěru a podporu,“ dodal Ben Hassen, podle něhož je letošní záchrana ČFL nezbytností pro další rozkvět.