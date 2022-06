„Ano, je to tak. Chceme koupit licenci od SK Rakovník, který sestupuje z České fotbalové ligy právě do divize. Nabízíme půl milionu. Máme už připravené hráče, kteří by v divizi mohli nastoupit,“ sdělil Deníku Ladislav Michalec, zkušený vedoucí moderského fotbalu.

Libor Šíma přiznává, že zájem zaregistroval. „Pan Michalec mi naháněl celou středu, to je pravda, ale i kdybychom chtěli divizi přenechat někomu jinému, musela by to schválit valná hromada, to přece nemůže udělat jeden člověk. Navíc přihlášky do soutěží už byly a my přihlásili soutěž, která v nové sezoně bude našemu klubu náležet, tedy divizi!“ jasně říká Libor Šíma.

Také on tuší, že Rakovník nečekají snadné časy. Po třetí lize a odchodu Mohameda Ben Hassena prý zůstaly k některým hráčům a klubům závazky, které se budou řešit.

Ale že dá Rakovník divizní tým dohromady, o tom Libor Šíma nepochybuje. „Teď musíme ještě důstojně dohrát ČFL a pak v horizontu čtrnácti dnů nastavit nový model a začít dávat dohromady nový kádr,“ dodala dlouholetá tvář SK Rakovník.

Dodejme, že FAČR - pokud by šlo o fúzi klubů - tak ji sice schvaluje, ale žádost musí být zadána do března a ještě podpořena spoluprací obou subjektů na poli mládeže, což by v případě Modré a Rakovníka bylo hod problematické.

Sestup z kraje? Ne! Místo toho chtějí divizi za půl milionu