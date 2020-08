Rakovníku se teď bude v ČFL lépe dýchat, navíc ukázal konkurenci, že má kvalitu a že se zejména doma nikoho bát nebude. Nicméně je pravdou, že po dobrém úvodu domácího týmu to byla Admira, který dlouho udávala tempo zápasu a po obrátce se zdálo, že je otázkou času, kdy misky vah překlopí na svou stranu.

Omyl! Domácí probudila s koncem přepršky nárazová akce, kterou perfektně zakončil muž nejpovolanější. Jaroslav Červený první trefou odšpuntoval domácí pohodu, žlutý tým si najednou víc věřil, byl nebezpečný a znovu Červený v 82. minutě definitivně rozhodl.

"V prvním dějství nás podržel dvakrát brankář Janda, Admira tam hrozila víc. My byli nebezpeční ze standardek, které dobře kopal náš mladý dorostenec František Kalaš. Vzhledem k tomu, že na stoperu hrál ještě devatenáctiletý Šindler, může být klub pyšný na práci s mladými," těšilo předsedu SKR Marka Tvrze.

Po přestávce se Rakovník ubránil několika standardkám on a pak udeřil. Do té doby méně výrazný Omovie pěkně vysunul Červeného do sóla a ten nezaváhal. Posila z Tatranu Omovie pak přidala ještě jednu asistenci, po jeho další příhře totiž Červený ukázal svůj tradiční garrinchovský slalom a zavěsil. "Není tajemství, že naše hřiště v dešti je hodně těžké a zdálo se mi, že Admira se s tím hůř srovnala a trochu odešla. Co se týče Omovieho, během zápasu jsme s ním nebyli až tak spokojeni, ale má dvě asistence, to se počítá. Pochvalu však zaslouží všichni hráči," mínil Tvrz.

SK Rakovník – Admira Praha 2:0 (0:0). Branky: 62. a 82. Jar. Červený. Rozhodčí: V. Šťastný. ŽK: Omovie, Hamouz (RAK), Dolák – Fric. Diváků: 350.

Rakovník: Janda – Bleck Nyango, Šindler, Duchoň, Pelyak (59. Rohla) - Dolák (89. Donkor), Hamouz, Krejčík (89. Tvrz), Kalaš - Omovie (83. Krupička), Jar. Červený.