Rakovník vsadil na projekt se vstupem zahraničního spolumajitele – společností Kaaki sports group. I díky její aktivitě se už od loňska v klubu otočila řada hráčů zejména z afrického kontinentu, dost jich ale zase zmizelo stejně nenápadně, jako se objevili.

Tohle se ne každému ve městě zdá jako ideální stav, hlavní hvězda mužstva Jaroslav Červený dokonce raději podepsal volný přestup do konkurenčních Karlových Varů. A to je pro Rakovník hodně velká komplikace, protože jestli někde neměl problémy, pak to byl právě hrotový hráč.

Zajímavě se ale jeví nástup trenérské dvojice ve složení Mohamed Ben Hassen – Jiří Novotný. První už v českém fotbale působil jako hráč a má ho dobře zmapovaný. O Novotném netřeba moc mluvit. Hráč, který pochází ze Stochova ležícího jen 15 kilometrů od Rakovníka, je legendou pražské Sparty a známý je i jeho projekt východy mládeže ve Vestci u Prahy.

„Já rok 2021 nazývám z pohledu klubu rokem stabilizace, růstu a příležitostí,“ prohlásil v úvodu roku předseda klubu Marek Tvrz, jehož tým i v době koronakrize měl možnost tréninku, protože hráči mají profismlouvy.

Zda jim to pomůže v úspěšném boji o záchranu, která musí být hlavním cílem klubu, to ukáže čas. Konkurence je totiž v ČFL, sk. A hodně zdatná.