/FOTOGALERIE/ Fotbalisté SK Rakovník trénují. Od 18. ledna se připravuje pod vedením trenérů Mohameda Ben Hassena a Jiřího Novotného nejvíce na umělém trávníku Tatranu Rakovník, kde má výborné podmínky.

Při dodržení opatření si fotbalisté SK Rakovník zatrénovali v sobotu dopoledne. | Foto: Foto: Antonín Vydra

Z řady zejména afrických testovaných hráčů jich v kádru zbylo hned několik. Většinou jde o velmi mladé borce, jejichž jména zatím nikomu moc neříkají, ale i podle domácích borců jsou výborní a třeba Marek Hejda nedávno označil jednoho z Afričanů za naprostou špičku. Koneckonců slávistu Simu také ještě nedávno nikdo neznal a teď už si o něm povídá celý starý kontinent. Zda něco bude z kluků jako jsou Idir Ahmin (23 let), Junior Ainca Agostinho (21 let), Alban Emanuel Ludovic Gibert (21 let), Mehdi Lachheb (18 let), se teprve uvidí. Dalšími černochy v týmu jsou Alex Christian Angbandji, a Bleck Nyanko, ti už ale na podzim Rakovníku pomáhali.