A problémy Rakovníka se začaly vršit. V další šanci zastavil Šindler útočníka Motorletu a nic jiného než červená karty nemohlo následovat. Brzy na to Motorlet dvěma slepenými góly zápas de facto rozhodl. Nejprve se trefil po standardce zblízka levačkou opět Vaněk a poté vrchol hostujícího zmaru definovali obránci, když jeden nastřelil druhého a odražený míč pohodlně poslal za Bolšakova Nátr.

Motorletu se povedlo ještě jednou dát dva slepené góly, to bylo v úvodu druhé části, pak ale jeho produkce branková už nebyla. Výborně chytal Bolšakov a uchránil hosty od ještě většího debaklu, protože už hráli v devíti. To hned po obrátce fauloval zbytečně Sogbo a dostal také červenou. „Ta neřešila vůbec nic, celkově to bylo nešťastné vystoupení. I díky naprosto zbytečným chybám už v úvodu zápasu,“ řekl Marek Tvrz, který vystřídal na trenérském můstku Libora Šímu. „Je to součást dohody s Tatranem,“ vysvětlil muž, který byl v sezoně předsedou klubu, pak ze všech funkcí odstoupil a nyní pomáhá coby kouč, aby vůbec ročník nějak důstojně dohrál. „Dohrajeme to určitě,“ slíbil.

Motorlet – SK Rakovník 5:0 (3:0). Branky: 5. a 22. Vaněk, 23. Nátr, 50. Žaloudek, 51. Čejka. Rozhodčí: Toucha – Matyš, Havlík. ČK: 13. Šindler, 47. Sogbo (oba R). Diváků: 130.

Rakovník: Bolšakov – Seol, Šindler, Duchoň, Hradecký, Bleck, Mašek (84. Ostaš), Diawara, Ruda - Sogbo, Bezdička (56. Park).