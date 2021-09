Dlouho to v sousedství posvícenských kolotočů byl spíš opatrný zápas. Bylo vidět, že oba týmy nechtějí udělat chybu, ale postupně doby je dělat začaly. Jako první brankář hostů Schummer, jemuž vypadla rána Hradeckého, dobíhající Červený však mířil dorážkou jen do gólmana.

Skórovat se povedlo první hostů. V 67. minutě Kulhavý, který Benešov posílil těsně před začátkem sezony z Hostouně, zakroutil trestňák z dvaceti metrů kolem zdi dokonale. Hned po pěti minutách se však prosadila také posila na druhé straně – přesně zakončujícího Gbegbeho vysunul do sóla Potchi.Rakovník pak převzal aktivitu, v samotném závěru právě Gbegbe těsně minul centr Traoreho – to byla velká šance. Ale vzápětí přišla na druhé straně jasná tutovka, když se hostům povedl brejk. Naštěstí pro domácí brankář Janda bleskově vyběhl a Rakovník zachránil. "Benešov měl jedinou šanci v závěru, a i když ji nedal, bere bod. Pro nás je remíza málo, už jsme chtěli vyhrát, ale zase se to nepovedlo. Musíme na to reagovat, přijde ještě posila," slibuje před důležitým duelem v Sokolově předseda klubu Marek Tvrz. O koho přesně půjde, to neřekl, jen že jde o dobře známého cizince z kádru prvoligového týmu.

SK Rakovník – Benešov 1:1 (0:0). Branky: 72. Gbegbe – 67. Kulhavý. Rozhodčí: Ardeleanu – Mudra, Kožár.

Rakovník: Janda – Ahmin, Rendla, Duchoň, Šindler (27. Traore) - Hradecký, Hamouz (46. Ainca) - Hejda, Doucoure, Na Nbantche – Červený.

Benešov: Schummer – Srb, Filip, Pedro, Lička, Tomek, Roháč, Vrňák, Brokeš, Kulhavý, Krunert (26. Sládek).