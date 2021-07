„Bylo to zhruba tak, jak když jsme před časem porazili v ČFL silné Domažlice. Ty také tehdy nedaly velké šance. My měli vyhrát tak o šest branek, ale střelecký den jsme opravdu neměli,“ postěžoval si předseda SKR Marek Tvrz.

Jeho tým přece jen před pauzou šel do vedení, když se pro průnikoví přihrávce dostali za obranu Traoré s Potchim a prvně jmenovaný přesně zakončil. Už za chvíli se ale Berounu povedl nákop na šikovného Krůtu, ten tečoval míč do protipohybu Jandy a vyrovnal. Pak už se skóre nezměnilo, proto rakovnický Hejda nedal ani penaltu.

Rakovníku pořád ještě chybí náhrada za střelce Jaroslava Červeného, který přestoupil do Karlových Varů. A také asi nejlepší cizinec z minulého ročníku, Nyianko Bleck. „Ten si vyřizuje papíry k pohybu, brzy by se měl zapojit. Útočníka ještě hledáme, jinak by měl být kádr pohromadě,“ dodal Marek Tvrz.

Jeho tým v týdnu bude dohrávat odložený duel Letní ligy se Zbuzany (termín se ještě ladí) a v sobotu v 10:30 nastoupí v generálce proti ukrajinské MSM Academy.

Berounské čeká v generálce Slaný, hraje se také 24. července v 10:30. Hraje se ve Slaném.

SK Rakovník - Český lev Union Beroun 1:1 (1:1). Branky: 42. Traoré - 45. Krůta.

Rakovník: Janda (Bolshakov) – Ahmin, Rendla, Duchoň, Šindler – R. Hamouz, Hradecký – Potchi, Hejda, Traoré – Agostinho. Střídali: Lachheb, Rohla, Červený Jan, Donkoré. Trenér: Mohamed Ben Hassen.