Domácí trenér Mohamed Ben Hassen byl roztrpčený, podle něj se i bez šesti absentujících hráčů dalo proti elitnímu celku ČFL bodovat. „Je to o maličkostech a my při nich nebyli přesní. U prvního gólu čekají čtyři naši hráči až se vrátí míč z tribuny, zatímco ten pátý vezme jiný míč a pospíchá. O míč přijdeme a dostaneme gól, který vlastně rozhodl,“ ulevil si Ben Hassen.

Ten při mnoha absencích byl rád, že sestavu okysličili dva nováčci. Jeden až takovým novicem není, Nyianko Bleck už úspěšně před více než rokem za Rakovník kopal, teď se konečně podařilo ho vrátit z Francie zpátky. Alžírsko-marocký záložník Elyes Seddiki kopal za francouzské Sedan či Nantes, také v Německu za Ulm nebo za portugalskou Santa Claru. Ben Hassen se s ním zná, a tak požádal zkušeného borce o pomoc. „Až dotrénuje, bude výborný, něco jako domažlický Mužík,“ chválí trenér.

Posílená Olešná nevzdává boj o záchranu okresního přeboru. Jak zbrojili jinde?

Tomu nejvíc schází v sestavě zraněný Bezdička, vykartovaný stoper Mengue, nemocný Mašek, ex-ústecký Mechmade či útočník Nwachukwa.

I tak měli domácí nějaké šance. Dobře bránícím hostům jednou prošel do vápna Traore, ale jeho nabídku netrefil dobře Sogbo. V posledních týdnech výtečný Šindler pak nastřelil po standardce břevno.

Hosté byli v závěru přesnější, hlavně jejich italský borec Maione. Trefil se hned dvakrát během krátké chvíle (73. a 75.) a bylo vymalováno. „Za mne to byl zápas na bod pro oba, ale soupeř zvládl lépe drobnosti, které rozhodují. Teď jedeme do Domažlic a předem se nevzdáme. Vím, že mají výborný tým, ale zároveň chtějí hrát fotbal a to nám může sedět víc než styl Vltavínu, který spoléhá na obranný blok a brejky,“ dodal Mohamed Ben Hassen.

SK Rakovník – Loko Vltavín 0:2 (0:0). Branky: 73. a 75. Maione. Rozhodčí: Nedvěd. Diváků: 250.

Rakovník: Švenger – Seol, Hradecký, Šindler, Duchoň, Bleck – Hejda, Ruda, Seddiki (78. Diawara), Traore – Sogbo (85. Lachheb).