První poločas skončil 0:0, byť viktoriáni do sítě brankáře exsparťana Švengera míč dvakrát dostali. Pokaždé jim ale radost pokazil zdvižený praporek asistenta rozhodčího.

Rakovničtí dobře bránili, to byla také taktika trenéra Ben Hassena, na níž tým chystal už přípravných zápasech. Tušil, co jeho tým v Plzni čeká. "Proti takové kvalitě nejde hrát s otevřeným hledím, Rakovník se musí naučit výborně bránit," hlásil tuniský šéf lavičky ještě před startem sezony.

„Soupeř k nám přijel s jasnou taktikou, a to bránit. My tak celou dobu hráli do hlubokého boku, do jedenácti hráčů. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě zajímavé situace, které skončily gólem, ale kvůli ofsajdům bohužel neplatily,“ posteskl si trenér viktoriánů Josef Parlásek.

Zatímco tlak plzeňských fotbalistů byl v úvodní půli spíše platonický, po změně stran se jejich projev výrazně zlepšil. Západočeši zrychlili a byli také nebezpeční. „O poločasové přestávce jsme hráče nabádali, ať jsou trpěliví, zrychlí hru dopředu, ať tam lítá víc centrů a víc střel,“ prozradil trenér Viktorie.

V 56. minutě vstřelil vedoucí gól Plzně Miroslav Káčer a o šest minut později pálil hlavou po rohovém kopu Trusa. V závěru ještě Tomáš Jedlička zahodil po faulu na Potočného penaltu. „Bylo to o prvním gólu, které jsme naštěstí dali my a pak přidali i pojistku. Myslím si, že naše vítězství bylo zasloužené. Je jen škoda, že jsme nedali penaltu. Pokutový kop je jasná gólová situace a měla by se proměnit za jakéhokoliv,“ dodal kouč Parlásek.

Viktoria Plzeň B - SK Rakovník 2:0 (0:0). Branky: 56. Káčer, 62. Trusa. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 2:3. Diváci: 150.

Plzeň B: Tvrdoň – Fišer, Santos Eduardo, Pernica (46. Žilák), Gaszczyk, Káčer, Pešek (60. Jedlička), Trusa (77. Kříž), Potočný, Sojka (80. Alexandr), Šulc (60. Kodýdek).

Rakovník: Švenger – Mengue, Duchoň, Hradecký, Šindler (86. Mašek) – Traore, Diawara, Ruda, Mechmade (46. Nwachukwa), Hejda (67. Sogbo) – Bezdička.