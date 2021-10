Vepředu se neprosadili, vzadu udělali penaltový faul. I proto fotbalisté Rakovníka vyšli v ČFL opět naprázdno a Motorletu podlehli po zásluze 0:1. V tabulce skupiny A zůstali předposlední.

SK Rakovník (v modrovínovém) doma prohráol také s Motorletem a jeho situace je hodně vážná. | Foto: Antonín Vydra

Už do poločasu to nevypadalo s Rakovníkem moc dobře. Sice diktoval hru, ale k tomu, aby rozvrátil pevný obranný blok Pražanů, měl docela daleko. Jednou se to přece jen povedlo, když posila ze Slavie, Brazilec Louis Felipe vysunul parádně Červeného, ten ale v nájezdu na gólmana poslal míč vedle.