Rakovník nastoupil bez stopera Rendly, jenž odletěl služebně do USA. Nahradila ho další posila z Brazílie Modesto, který přiletěl společně s Joao Felipem (nastoupil po obrátce). Modesto nezahrál špatně, ale musí ještě dohnat fyzičku. Lepší byla zkraje Slavie, měla i jednu tutovku, ale do vedení šli hosté, když Hejda parádně vysunul Nwachukwua a ten v sólu nezaváhal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.