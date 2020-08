/FOTOGALERIE/ Pět stovek diváků se přišlo podívat na nový start fotbalistů SK Rakovník v České fotbalové lize, skupině A. Opět přijela Plzeň B, která přehrála rakovnický tým v uplynulé nedohrané sezoně dvakrát 3:0. A obdobně dopadl i nedělní souboj, byť tentokrát domácí dřeli a ve druhé části se i v oslabení vypnuli k výbornému výkonu.

ČFL: SK Rakovník (ve žlutém) - Viktoria Plzeň B 1:3 | Foto: Antonín Vydra

Pod vedením nového trenéra Martina Pulpita museli domácí do zápasu bez pevného bodu středu obrany Rendly a začali příliš ustrašeně. V 18. minutě je potrestal nadaný Kladeňák v dresu Plzně Adam Vrba a hosté vedli. Pořád to bylo ještě hratelné, třeba Hejda byl hodně vidět a snažil se s výsledkem něco udělat. Jenže aktivitu přehnal, dostal jednu žlutou a před poločasem i druhou. Musel do kabin a domácím bylo úzko.