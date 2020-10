Úleva. Omovie trefil Rakovníku zlaté tři body ze Sokolova

Rakovník je Afričanů ráj! Fotbalový aktuálně určitě. Do mužstva SK přišli další dva borci z černého kontinentu a Afričan rozhodl i sobotní mač o všechno v Sokolově – Kingsley Omovie. Byla to obrovská bitva, v níž toužily oba tábory po zásadním tříbodovém zisku. Nakonec se to povedlo SKR, i když v půli měli navrch Západočeši.

Slibované posily z Pobřeží Slonoviny pro SK Rakovník s předsedou Markem Tvrzem: Djakaridja Gillardinho Junior Traore (vpravo) a Christian Alex Angbandji | Foto: SK Rakovník