„Nepovedl se nám první poločas. Bohužel, hráči, kteří byli minule výborní, jako Červený nebo Hejda, tentokrát nezahráli. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale nejde hrát, když se přiblížíte k pokutovému území soupeře a rozhodčí hned píská,“ zlobil se Ben Hassen a dodal: „Každý náš kontakt s protihráčem byl faul, pak může být soupeř v klidu,“ vykládal Tunisan, který koučuje francouzsky, anglicky i česky, což někdy připomíná Babylon.

Ben Hassen se pouštěl i do debat s lavičkou Hostouně, atmosféra byla chvílemi opravdu silně nepřátelská. Ale vždy se udržel v normě a snažil se soustředit na svůj tým. "Máme ještě hodně zápasů před sebou, ale také práce. Všechno dopadne dobře, ale musíme se dobře soustředit. Hráči musí zopakovat svou výkonnost, a když dám jednou dva góly, musí mít motivaci být ještě lepší a ne že to svoje už jsem splnil," podotkl a vysvětlil, proč nehrála nejjasnější posila Joao Felipe (Brazilec přišel ze Slavie), který seděl pouze v hledišti. "Kvůli problému s cizineckou policií se vrátil do Čech až v sobotu ráno. Společně s další uvažovanou posilou budou hrát až v úterý," hlásil kouč.

Šéf hostouňské lavičky Dominik Rodinger byl během utkání také hodně slyšet, hlavně si ale oddechl, že jeho tým získal druhou výhru v soutěži a odlepil se ode dna tabulky.

„Ale bylo to šílené! Fotbal žádný, hodně faulů, diskusí. Bohužel jsem se do nich musel zapojovat i já, i když jsem nechtěl. Nemám to rád, kluci z Rakovníka mi vyčítají, jak se prezentujeme, ale byli jsme poslední, potřebovali jsme nutně vyhrát, a udělali jsme pro to maximum. Přesto mi mrzí, že po skončení si nepodáme ruce a urážíme se dál,“ řekl Rodinger, který byl nejčastěji terčem naštvaného internacionála Jiřího Novotného. „Feriho hodně uznávám, dobře se známe. Už jsem se mu omlouval v poločase, že to nedělám schválně, ale že máme pět bodů a nemůže si myslet, že budeme hodní a necháme je hrát jejich fotbal, na který mají skvělé individuality. My je potřebovali dostat mimo jejich komfortní zónu a třeba i řečmi. Takže nic osobního a jestli se to někoho z Rakovníka dotklo, touto cestou se jim omlouvám,“ dodal Dominik Rodinger, jehož tým nyní čeká neméně důležitý mač v Sokolově.