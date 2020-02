Už nyní je naprosto jasné, že kádr v mistrovských zápasech dozná několika změn. Diváci už určitě neuvidí na vlastní oči exligistu Martina Kleina. Na odchodu jsou ale i další borci.

„V kádru došlo k několika změnám. Vedení ukončilo spolupráci s Martinem Kleinem, který zamířil do Německa. Mladý brankář Buchlák se vrátil do pražské Dukly, ale podle posledních informací také odešel do Německa. Václav Milec odešel do Kolína. Svolení hledat si jiné angažmá dostal Denys Pelyak, ale když už to vypadalo, ze dostane šanci v nejvyšší ukrajinské lize, tak se zranil a z přestupu sešlo. Takže se zřejmě připojí zpět k týmu. Do kádru zatím nikdo nepřišel. Jednáme o zahraničním útočníkovi a druhém brankáři,“ vyjmenoval zásadní změny kádru předseda SK Rakovník.

Už na konci podzimu bylo jasné, že mužstvo bude mít nového trenéra. Tím se stal

Radim Suchánek. „Jeho asistentem je Jan Plaček a vedoucím mužstva bývalý předseda klubu Josef Horáček,“ přidal Tvrz.

Tým SK Rakovník měl v plánu sehrát čtyři přípravné duely. Ten první tým odehrál v sobotu. „Generálku odehrajeme na Meteoru Praha. Dále změříme síly s Duklou Praha B a Berounem,“ vyjmenoval soupeře šéf klubu.

Zatím vše běží, jak má. Mužstvo se pilně připravuje. „Příprava probíhá podle plánu. Hráči absolvují v lednu se soustředěním přes třicet tréninkových jednotek. Soustředění proběhlo v Zinkovech u Nepomuk a trenér byl velmi spokojený,“ pochvaloval si Marek Tvrz.

Vyhlídky pro jarní část sezony nejsou příliš příznivé. SK Rakovník ale nehází flintu do žita. Jako nováček soutěže a poslední tým tabulky nemá co ztratit. „Jsme ve složité situaci, ale rozhodně do jarní části nejdeme odevzdaní, čemuž odpovídá náročná příprava,“ říká předseda klubu. „Minimálním cílem je být důstojným soupeřem pro všechny týmy, prolomit venkovní bodovou mizérii a na vlastní půdě nalákat diváky do ochozů předvedou hrou,“ dodal rakovnický Marek Tvrz.

Miloslav Doležal